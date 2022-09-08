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İzmir'de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

İzmir-Ödemiş karayolu üzerinde meydana gelen kaza, M.V. (25) idaresindeki kamyonun yol üzerinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmesiyle meydana geldi. Kazaya şahit olanların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, sürücüyü ters dönmüş kamyondan ağır yaralanmış bir şekilde çıkardı. M.V., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

İHA

08.09.2022, 15:38 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022, 15:39

İzmir'in Tire ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyon ters döndü. Kazada kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

İzmir’de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir - Ödemiş karayolu üzerinde Doyranlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ödemiş istikametine doğru gitmekte olan M.V. (25) yönetimindeki 35 AP 189 plakalı kamyon, yol üzerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İzmir’de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, kazayı görenler 112 acil sağlık ekiplerine ihbar verdi.

İzmir’de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığını belirlenen sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırdı.

İzmir’de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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