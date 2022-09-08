Sahte aşı kartı davasında tanıklar konuştu

İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire K.Ü. ile uzman doktor Ç.Y., ağustos ayında, hastanede görevli hemşire Rukiye Kızılırmak'ın, Covid- 19 aşısı olmayanlara olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği iddiasıyla ihbarda bulundu. Gözaltına alınan Kızılırmak, polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı, yaklaşık 2 ay sonra da tahliye edildi.

Hazırlanan iddianamede Kızılırmak'ın, 11 Ağustos 2021'de aşı yapmadığı kişiyi sistemde 'aşı yapılmış' gibi gösterdiği ve bu yöntemle para tahsil ettiği yer aldı. Kızılırmak'ın, sahte aşı kartı konusunda WhatsApp grubu kurduğu ve 13 kişiyle bu iş için anlaşmaya vardığı da iddianamede yer aldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, Kızılırmak hakkında 13 kez 'rüşvet almak', 7 kez 'bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme' ve 8 kez de 'kamu malına zarar verme' suçlarından toplam 241 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi. Diğer 13 sanık için ise 'rüşvet vermek', 'bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme' ve 'kamu malına zarar verme' gibi suçlardan ceza verilmesi talep edildi.

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'AŞI YAPILMADIĞINI ÖĞRENDİK'

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Kızılırmak ve taraf avukatları katıldı. Celsede tanıklara söz verildi. Tanık olarak dinlenen asistan doktor M.B. "Olay günü hemşire Rukiye, tanıdıklarına aşı yapmak için geldiğini söyledi. Öğleden önce bir anda aşı yapılan odada çığlık sesi duydum. Sorumlu uzmanımız oraya gitti. 'Sen ne yapıyorsun?' dediğini işittim. Sonrasında gelenlere aşı yapılmadığını öğrendik" dedi.

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'MESAİ SAATİ DIŞINDA AŞI YAPMAYA GELDİ'

Aşı odasında görevli Z.K. de Rukiye Kızılırmak'ın mesaisi dışında aşı yapmak için aşı odasına geldiğini söyledi. Z.K, "Aynı hastanede çalışıyoruz ama daha önce görmemiştim. Kendi isteğiyle mesai saati dışında aşı yapmak için izin aldığını söyleyerek aşı odasına geldi. Bu durum bize garip gelince idareye bildirdik. Şüphelendiğimiz için ona aşıları teslim etmedik. Enjektör açma, pamuk hazırlama gibi kritik olmayan işleri verdik. Sonrasında başka yerde işim olduğundan aşı odasından ayrıldım. Döndüğümde kapı kapalıydı ve içeride tartışmalar vardı" diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından heyet, ara kararını açıkladı. Heyet, dosyanın iddia makamına tevdiine karar vererek davayı 24 Kasım'a erteledi.