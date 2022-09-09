100. yıl coşkusu

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Vali Yavuz Selim Köşger ev sahipliğinde resepsiyon düzenledi. Programda Vali Köşger ve eşi Fatma Köşger, tören alanına gelen davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

Resepsiyona, kent protokolünün yanı sıra askeri erkan, gaziler ve kurum müdürleri katıldı. Resepsiyonda konuşan Vali Köşger, 30 Ağustos tarihinin birçok zaferle dolu şanlı tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek millet bilinciyle hareket edildiği, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe, inançla ve kararlılıkla yüründüğü zaman hiçbir kuvvetin Türk milletinin önünde duramadığını gösterdiğini söyledi. Bergama ilçesinde ise, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında gece Zafer Yürüyüşü ve şarkıcı Ece Mumay konseri düzenlendi. Bergama sabah başlayıp gece saatlerine kadar devam eden programlarla bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Bergama Belediyesi'nin Büyük Taarruz'un yıldönümünde düzenlediği kutlamalar, gece de devam etti. 100 yıl önce Türk milletine zafer şerefini yaşataran şehitler ve gazilerin onuruna düzenlenen Zafer Yürüyüşü'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Bergama'nın binlerce kişi ile katıldığı yürüyüşte açılan dev bayrak Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşındı.

FENER ALAYI DÜZENLENDİ

ALIAĞA Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü fener alayı ve Serdar Ortaç konseriyle kutladı. Zafer Bayramı'nın 100. yılını kutlamanın büyük onur ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Büyük zaferi bizlere yaşatan, bu toprakları bizlere vatan yapan başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve saygıyla yad ediyorum" dedi.

BAYRAKLI'DA YÜZLERCE KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayraklı'da çelenk töreni düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgi Yolu girişindeki Atatürk anıtında genci yaşlısı yüzlerce kişi bir araya geldi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Ata'nın huzuruna çelenkler sunuldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda iller arası Kickboks Şampiyonası da düzenlendi.

ESARET ZİNCİRLERİ KIRILDI

ÇEŞME ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları etrafında kenetlenen Türk Ulusu'nun emperyalizme karşı kazandığı zaferin 100. yılı coşkuyla kutlandı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Bu zafer; emperyalizme diz çöktüren büyük ulusumuzun zaferi. Bu zafer; esaretin zincirlerini ellerimizle parçaladığımız zafer" dedi. Çeşme'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle başladı. Törene Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yanı sıra Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fener alayının ardından Levent Yüksel sahne aldı.