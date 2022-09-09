100. yılın haklı gururunu yaşıyoruz

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir'in kurtuluşu olan 9 Eylül'ün Türkiye'nin özgürlüğü olduğunu söyledi. İzmir'in milli mücadelenin kilit kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Kestelli şunları söyledi: 9 Eylül! Yunan askerlerinin denize döküldüğü gün... Kurtuluş Savaşı'na son noktanın konulduğu gün... 9 Eylül, Türkiye'nin özgürlüğü... Küllerinden yepyeni bir ülke oluşturmuş, asla boyun eğmeyen bir neslin çocukları olarak İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İzmir, Millî Mücadele'nin kilit kentlerinden biriydi. Direnişin başladığı, ilk kurşunun sıkıldığı cesur vatan evlatlarını barındıran bir kentti. Hem ekonomik gücüyle hem bileğinin gücüyle Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında, Cumhuriyet'in kurulmasında en ön saflarda yer aldı. İzmir bir milletin uyanışının ve baş kaldırışının başarıya ulaştığı yer oldu.

TARIMA YÖN VEREN BORSA

İzmir bu destanın simge kenti, cumhuriyetin de simgesi oldu. Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde çıkılan yolculuk hiç kolay olmadı. Eğitimli nüfusunun büyük bölümünü uzun savaşlarda kaybetmiş, kentleri, kasabaları yakılmış yıkılmış, ekonomik olarak sıfırı tüketmiş Anadolu el ele vererek eğitimde, sanayide, tarımda bir mucizeye imza attı. Ülkemizin en eski, dünyanın ilk borsalarından 131 yaşındaki İzmir Ticaret Borsası olarak tüm bunlara tanıklık ettik. Tarımın sıfır noktasından başlayıp yükselişine, tarım ticaretinin yıldan yıla büyümesine gururla şahit olduk. Günümüzde İzmir Ticaret Borsası "gerçek borsa kurallarının" uygulandığı, ülkemizin önemli tarımsal ürünlerinin pazarlandığı, deneyimi ve projeleriyle başta şehrimiz ve bölgemiz olmak üzere ülkemizin tarım ve ekonomi hayatına yön veren borsa konumuna geldi.

YETER KI INANALIM...

Bugün de hem tarımın servetini dönüştürmek hem de dünyada yaşanan dönüşüme uyum sağlamak amacıyla tasarladığımız projeler üzerinde çalışıyoruz. Biz İTB'nin misyonunu oluşturan projeleri güçlendirerek devam ettirmek için uğraşıyoruz. Daha gidecek çok yolumuz var... 100 yıl önce küllerinden doğan ülkemizde tarım sektörü de cumhuriyetin ilk yıllarındaki gibi kalkınmada lokomotif rol üstlenebilir. Akdeniz'in en önemli ticaret merkezi olmuş İzmir daha fazlasını hak ediyor. Yapacak gücü de var başarabilecek kapasitesi de. Yeter ki inanalım. Bu düşüncelerle Atatürk'ün zekâsıyla kazandığı büyük zaferin 100. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, O'nun ve silah arkadaşlarının önünde şükranla eğiliyorum.