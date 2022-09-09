Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'in kurtuluşunun modern bir Cumhuriyete giden yolun sembolü olduğunu söyledi.

MÜCADELE RUHU

Duygu ve düşüncelerini Yeni Asır ile paylaşan Yorgancılar, "9 Eylül 1922 sadece İzmir'in değil, ülkemizin de kurtuluşunun, misak-ı millinin tesisinin ve modern bir Cumhuriyete giden yolun sembolüdür. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgaline karşı atılan ilk kurşunla filizlenen mücadele, atamızın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla Anadolu'da büyük bir çınara dönüştü. Büyük zorluklarla ve fedakarlıklarla büyüyen o çınar, hepimizin toprağı, yurdu oldu" diye konuştu. Bu asırlık çınarın bugün hepimizi gölgesinde korumaya devam ettiğini vurgulayan Yorgancılar şunları söyledi: Ancak, diğer taraftan da dünya zor günlerden geçerken, ülkemizin de politik ve ekonomik bağımsızlını riske eden nice tehditle yüzleşiyoruz. Bu tehditleri bertaraf ederek, geleceğe emin adımlarla yürümemiz de yine sadece bir asır önceki mücadele ruhuyla mümkün olabilir. Küresel ekonominin içinde bulunduğu zorlu süreçten en az zararla çıkabilmek adına; bir kez daha politik ve ekonomik mücadeleye ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden, 9 Eylül ve 9 Eylül'e kadar sürdürülen mücadele ve kurtuluş ruhu, günümüze hala ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Her daim rehberimiz olan bu zaferden aldığımız ilhamla Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak; bize emanet edilen bu kutsal topraklarda mirasımıza sahip çıkmaya, "Üretim Yoksa Kalkınmak Hayaldir" diyerek, üretmeye, ihracata ve istihdam sağlamaya devam ederek, bölgemize ve ülkemize katkı koymaya devam edeceğiz.

İLHAM KAYNAĞI

Güzel İzmirimizin kurtuluşu olan 9 Eylül'ü, 100. yılında gururla kutluyorum. 1919'da başlattığı mücadeleyi, büyük zorluklar ve fedakarlıklardan sonra 9 Eylül 1922'de mutlak bir zafere eriştiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizle gazilerimizi minnetle yad ediyorum.