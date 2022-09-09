Faciadan kıl payı dönüldü

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan bugün, Kordon'da ünlü şarkıcı Tarkan tarafından verilecek konser öncesi sanatçının sahne alacağı platformun çökmesi, Türkiye gündemine oturdu. Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda özel bir şirket tarafından kurulan platformun çökmesinde herhangi bir can kaybının olmaması sadece bir kişinin hafif yaralanması teselli oldu. Ancak yaşanan rezalet akıllara, "Ya bu platform konser sırasında Tarkan sahnedeyken çökseydi, o zaman ne olacaktı? sorusunu getirdi.

REZALETİN HESABI VERİLMELİ

Gün boyunca ne Büyükşehir Belediyesi'nden ne de kuran İstanbullu şirketten çökmenin nedeniyle ilgili bir açıklama gelmemesi de tepki çekerken, İzmirliler, "Çökme konser sırasında yaşansaydı platformun altında kalanların yanı sıra oluşacak panikle yaşanacak izdiham da çok sayıda kişi ölebilirdi. Bu rezaletin hesabı verilmeli" diye konuştu.

Bu arada konserin bu akşam Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirileceği açıklandı. Polisin de meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

EKİPLER ENKAZI İNCELEDİ

Sahnenin önceki akşam çökmesinin ardından dün günün ilk ışıklarıyla enkazın uzman ekiplerce inceleme başlatıldı. Platformu kuran ekip, bölgeye getirilen merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla platformun üzerine çıkarak incelemelerde bulundu. Gece boyu değerlendirmelerde bulunan ekipler vinçler aracığıyla çöken enkazın sabitlenmesi kararını alırken, 60 tonluk platormun arkasında bulunan 3 dev jeneratör ise çalışma alanını genişletmek ve güvenlik amacıyla bölgeden kaldırıldı. Ardından platformun sökümüne geçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve 6 adet vincin yeni bir kaza riskine karşı sabitlediği platform parça parça kaldırılmaya başlandı. Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'ndan Kordon'a giriş yapılan bölgeye kurulan sahnenin çökmesinin ardından konser için Gündoğdu Meydanı'nda hazırlık yapılmaya başlandı.

YENİ YERİ BELLİ OLDU

Konserin yeni yeri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve megastar Tarkan'ın sosyal medya paylaşımları ile kesinleşirken, Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sahnenin çökmesiyle ilgili olarak mega star Tarkan'dan da açıklama geldi.

Sosyal medya hesaplarından İzmir'de çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Tarkan, yaşanılan olayda can kaybı ve yaralıların olmamasından kaynaklı mutluluk duyduğunu dilemiş, geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Tarkan dün de instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı'na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz" dedi.

AK PARTI'DEN ILK TEPKI: CHP BECERIKSIZLIGI

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yaşanan olay sonrası, "CHP'li İzmir Büyükşehir iş bilmezlikleri ile sadece gündelik hayatımıza eziyet etmiyor, CHP beceriksizlikte de sınır tanımıyor!" dedi ve ekledi: "İzmir'imize geçmiş olsun. İzmirlinin cebinden çıkan milyonların harcandığı sahne çöktü. Allah muhafaza konser anında çökseydi facia yaşanabilirdi."

MERT ALPDÜNDAR