‘Gazi Evde Bakım’dan konforlu hizmet

Özel İzmir Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi Tıbbi Direktörü, Aile Hekimliği Uzmanı Dr. İbrahim Sivrikaya, Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi olarak amaçlarının sadece yaşlı kesime değil 7'den 70'e her yaştan vatandaşa sağlık hizmeti vermek olduğunu söyledi.

TAHLİL HİZMETİ VERİLİYOR

"Gazi Evde Sağlık Hizmetleri olarak her yaş grubuna sağlık hizmetini vermeyi hedefliyoruz" diyen Dr. Sivrikaya, "Bunu bir tür aile hekimliği hizmeti gibi düşünebilirsiniz. Evinize gelen doktor size bir saat ayırabiliyor. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Ayrıntılı bir görüşme sonrasında sağlık sorunlarınız mercek altına alınarak çözüm üretilmektedir. Hastanemizin uzman kadrosu ve teknolojik olanakları bu hizmete katkı vermekte" dedi.

Gerektiğinde her türlü tahlil için numunelerin evde alınabildiğini kaydeden Dr. Sivrikaya, "Tahlil sonrası sonuçlar cep telefonunuza geliryo. Tetkikler uzmanlarca yorumlanıp raporlanmaktadır" dedi. "Günümüzde bir çok sağlık sorunu önlenebilir nedenlere bağlıdır" diyen Dr. Sivrikaya, "Sağlığınızı korumak bizim öncelikli hedefimizdir. Beslenme, egzersiz, uyku, stres yönetimi konusunda 24 saat yanınızdayız. Tansiyonunuzu, ateşinizi, nabzınızı, oksijen satürasyonunuzu, kan şekerinizi 24 saat izleyebiliyoruz. Teknolojimiz tüm sağlık verilerinizi cep telefonu üzerinden sistemimize aktarabilmekte. Sağlık hizmeti süreklidir. Yaşamınızın her döneminde sağlıklı olmanız, bağımsız ve aktif bir yaşlılık sürdürmeniz için hep yanınızda olacağız" dedi.

SAÇ EKİMİ HASTANE ORTAMINDA YAPILMALI

İzmir Özel Gazi Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Öksüz, saç ekiminin steril hastane ortamında yapılması gerektiğini belirtti. Op. Dr. Mustafa Öksüz önemli bilgiler verdi.

HEKİM GÖZETİMİNDE

İnsan sağlığıyla ilgili yapılacak her türlü müdahale ve ameliyatın uzmanlık ve tecrübe gerektirdiğini belirten Op. Dr. Öksüz, "Günümüzde merdiven altı diye tabir ettiğimiz steril olmayan ve sağlıksız koşullarda saç ekimi yapan yerler var. Bu tür yapılan müdahaleler olumsuz sonuçlar doğurabilir. Saç ekimi hastane ortamında hekim ve anestezi teknisyenleri gözetiminde yapılması daha sağlıklı olacaktır. Saç ekimi yaklaşık 10 saat süren bir işlem olduğu için bu süre zarfında nadiren de olsa oluşabilecek komplikasyonlar da hastane de bulunan hekimler anında müdahale edebilirler" dedi ve ekledi: "Dünyada gelişmiş sağlık merkezlerinin saç ekiminde kullanılan teknikleri hastanemizde de kullanıyoruz ve gelişen teknolojiyi yakından takip ediyoruz."

İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP

Op. Dr. Öksüz, "Sadece dökülen alanı tedavi etmenin yanında mevcut saçları da koruma altına alabilmek adına destek tedaviler uyguluyoruz. Ekim yapıldıktan sonra mevcut saçlarda seyrelme olabilme ihtimali var. Bu seyrelme hoş görünmediği için PRP ve mezoterapi gibi yöntemlerle saçlarda oluşabilecek seyrelmeyi geciktirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.