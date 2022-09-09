İşgalden kurtulduğumuz gün, 9 Eylül kutlu olsun

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, 9 Eylül'ü kutladı. Anık, "9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

İLKLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Bugün günlerden 9 Eylül; bugün günlerden İzmir; bugün günlerden Türkiye; Bugün günlerden özgürlük! Kutlu olsun! 9 Eylül 1922'de İzmir'i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun. 9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun" diye konuştu.

Anık, "Bugün günlerden 9 Eylül; bugün günlerden İzmir; bugün günlerden Türkiye. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün, kutlu olsun" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Celil Anık yönetiminde ilkleri gerçekleştiriyor. Türkiye'de ilk ve tek olan takip ve entaksi sistemiyle vatandaşların sıkıntılarına çözüm bulduklarını dile getiren Başkan Anık, "Araçlarımızın günde kaç kilometre yaptığını, ne kadar benzin yaktığını görebiliriz. Takside bir eşyanızı unuttuğunuzda, plakasını bilmeseniz dahi biz o taksiye ulaşabiliriz. Takip sistemimizle İzmir'deki taksilerimizin nereye gittiğini, güzergahını, günde kaç müşteri aldığını takip edebiliyoruz" dedi.

GEREKLİ GİRİŞİMLERİ YAPTIK

TAKSI ihalesi hakkında bilgiler veren Anık, "2 Haziran'da merkez için 95, ilçeler için 112 adet plaka veriliyor. İlçelerin ihalesi gerçekleşti. Bizim hazırlattığımız, kendi raporumuzda geçen yıl için 25-30 aralığında, bu sene için de aynı rakamlarda taksi ihtiyacımız olduğuydu. Bu plan doğrultusunda plaka sayısı verildi. Daha önce plaka ihalesi olmayacak demiştim ama yaptırdığımız taksi etüdüne göre 2020 yılında 25-30 taksiye ihtiyacımız olduğunu da söylemiştim. Bu doğrultuda bu taksiler verildi. Aksi takdirde müdahale ederdik" dedi. Yüzde 45 ÖTV ödediklerini de belirten Anık, "Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu konuda girişimlerimizi yaptık. Biz 0 ÖTV istemiyoruz ama yüzde 45'lerin yüzde 15-20'ye düşürülmesini bekliyoruz" dedi.