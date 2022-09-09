İzmir destana şahitlik etti

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, bundan tam 100 yıl önce, bu topraklarda asla hafızalardan silinmeyecek anlar yaşandığını ve İzmir'in büyük bir kahramanlık destanına şahitlik ettiğini belirtti. Duygu ve düşünceleri Yeni Asır ile paylaşan Mahmut Özgener şunları söyledi:

KİLİT ROL OYNADI

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak tarihi, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini verdi. Türk birlikleri, işgal altındaki İzmir'e doğru ilerledi. Kahraman askerlerimizin Hükümet Konağı ve Kadifekale'ye Türk bayrağı çekmesi ile İzmir'in işgalden kurtuluşu ilan edilmiş oldu. Türk ordusunun bu zaferi, bağımsızlığa giden yolu aydınlatan en önemli meşaleydi. Kurtuluş mücadelesinin, bağımsızlık ve vatanseverliğin sembol şehri olan İzmir, tarihi boyunca tıpkı bir Anka kuşu gibi defalarca küllerinden doğdu. İzmir'in kurtarılmasından dört gün sonra meydana gelen İzmir yangını, kentimizde büyük bir tahribata yol açtı. Söz konusu yangında Kordon'da bulunan İzmir Ticaret Odası binası, Oda'ya ait tüm belge ve kayıtlarla birlikte kül oldu. Buna rağmen yangından sonra kendini en çabuk toparlayan kurumlardan biri olarak Odamız, sadece iki ay gibi kısa bir sürede yangından sonraki ilk Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. İşgalin ve savaşın yıkımını yaşayan, büyük yangın ve nüfus yapısında meydana gelen değişikliğin sonucunda iktisadi bakımdan çökmüş olan İzmir, kısa süre içinde kendisini toparladı. Ticari geleneğin güçlü olması nedeniyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'İzmir İktisat Kongresi'ni İzmir'de başlattı. İzmir bugün de ülkemizin gelişimi için kilit rol oynamaktadır. Bu nedenle bizlere düşen, tarihten aldığımız güçle daha çok çalışmak, üretmek, hem kentimize hem de ülkemize katma değer sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda İzmir Ticaret Odası olarak, kentimizin, ülkemizin varoluş mücadelesini gelecek nesillere aktaran, değerli bir eseri sunmanın mutluluğu içerisindeyiz.

BASINDA 9 EYLÜL

İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı anısına okuyucuyla buluşturduğumuz, "Cumhuriyetin İlk On Beş Yılında Türk Basınında 9 Eylül" isimli kitapta, 9 Eylül 1922 ve Cumhuriyet'in ilk 15 yılında Türkiye'de yayınlanan gazete ve dergilerde yer alan 9 Eylül ile ilgili görsel ve yazılı belgeler bir araya getirildi. Kitabın her zaman yararlanılacak kıymetli bir kaynak niteliğinde olduğuna inanıyorum. Kitabımızın hazırlanmasında emeği geçen başta Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Erkan Serçe olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.