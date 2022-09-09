İzmir’i kuraklık mı bekliyor? Uzmanından korkutan açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, özellikle İzmir'in ana içme suyu kaynağı olan kentin yüzde 44'lük su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı'nda geçen yıl yüzde 54,26 olan su seviyesi, bu yıl yüzde 48,39'a düştü. Balçova Barajı'nın geçen yıl yüzde 54,87 olan su seviyesi ise 28,68'e düştü. Bu nedenle barajdan su alımı geçen hafta perşembe gününden itibaren durduruldu. Buna karşın küçük kapasiteli barajlardan Ürkmez'de su oranı 50,73'ten 55,02'ye, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda 43,13'ten 56,26'ya, Gördes'te ise 4,15'ten 4,56'ya çıktı.