İzmir’i kuraklık mı bekliyor? Uzmanından korkutan açıklama

Bu yılın başından itibaren çok soğuk ve kurak bir dönem geçirdik. Kısacası yağmur yağmadı. Son 80 yılın en kurak dönemlerinden birini yaşıyoruz. Tahtalı'daki su oranı yüzde 48'lere düşmüş durumda. Bu dönemdeki yağışlarda etkili olmuyor. Aralık ayına kadar barajdaki su oranını yüzde 20 ile 25 olacağını öngörüyorum. Aralık ayından sonra yoğun miktarda yağan yağmur barajları doldurabilir. Bu kuraklık da devam edeceğe benziyor. Dünyada son 2 yıldır kuraklık mevcut. Birçok önlem alındı. Bizde de önce belediye ve devlet önlemler almalı. Sonra da vatandaşlar su kullanımında dikkatli olmalı" diye konuştu.