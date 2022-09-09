  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Karabağlar’ın dev kentsel dönüşüm sorunu çözülecek

Karabağlar’ın dev kentsel dönüşüm sorunu çözülecek

9.9.2022

Karabağlar’ın dev kentsel dönüşüm sorunu çözülecek

İZMİR Karabağlar'da uzun yıllardır hayata geçirilemeyen ve 10 mahalleyi kapsayan 540 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm projesi için AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve beraberindeki heyet Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile iki ayrı toplantıda bir araya geldi.

İlk görüşmeler olumlu geçerken, alanın geleceği ile ilgili temasların süreceği belirtildi. AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, "Birçok konuda mutabık kaldık. Sayın Binali Yıldırım da Karabağlar için elinden geleni yapacağını söyledi. Yeni projeleri yakında hemşerilerimizle paylaşacağız" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA