Karabağlar’ın dev kentsel dönüşüm sorunu çözülecek

İZMİR Karabağlar'da uzun yıllardır hayata geçirilemeyen ve 10 mahalleyi kapsayan 540 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm projesi için AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve beraberindeki heyet Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile iki ayrı toplantıda bir araya geldi.

İlk görüşmeler olumlu geçerken, alanın geleceği ile ilgili temasların süreceği belirtildi. AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, "Birçok konuda mutabık kaldık. Sayın Binali Yıldırım da Karabağlar için elinden geleni yapacağını söyledi. Yeni projeleri yakında hemşerilerimizle paylaşacağız" dedi.