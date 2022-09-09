Karşıyaka’yı karıştıran mesaj/ Kulağıma Gelenler

CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Murat Serdar Koç, parti üyelerine gönderdiği mesajla ilçeyi karıştırmış. Koç, mesajında bugün partinin 99. kuruluş yıldönümü için Karşıyaka Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na sabah 09.30'da çelenk sunmaya çağırmış. Ancak mesajında yine bugün kutlanacak İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümünden ise hiç bahsetmemiş.

Koç'un bu icraatına tepki gösteren Karşıyakalılar, "Serdar Başkan, Atatürk'ün kurduğu partinin ilçe başkanı ama herhalde 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu kutlamak istemiyor. Yoksa ondan ve Atatürk'ten de bahsederdi" yorumları yapıyor.

ERHAN GÜLENÇ