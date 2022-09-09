Kaşkaloğlu Göz Hastanesi 22 yaşında

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, bugüne kadar Türkiye ve yurtdışından gelen binlerce kişiye uyguladıkları tedavilerin başarısında tecrübenin verdiği kıymetli bakış açısı ve sahip çıktıkları etik değerlerin büyük rolü olduğunu söyledi.

GELİŞEN KALİTE

Elde ettikleri başarıda hekim deneyiminin yanısıra teknolojiyi etkin şekilde kullanmalarının da önemli paya sahip olduğunu vurgulayan Kaşkaloğlu, sektörde aranan bir marka olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Kalitenin sürdürülebilir olması için sürekli olarak yatırımlara devam ettikleri bilgisini veren Prof. Dr. Kaşkaloğlu, şunları söyledi: "2000 yılında hastaneyi eşim Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu ile birlikte açtığım zaman bölgenin ilk ve tek göz hastanesiydik. O günkü hizmet kalitesi anlayışımızı geliştirerek hastalarımız için her zaman üstün standartlarda tedavi sunmayı hedefledik. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak sektörde 22 yılı geride bıraktık. Kaliteli olmak kadar onu korumak ve sürdürmek de çok önemlidir. Bu nedenle en iyi olma hedefiyle yola çıktık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum."

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına sürekli yatırım yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, uzmanlaşmanın ve hekim kalitesinin hasta konforunu ve tedavi başarısını artırdığını vurguladı.

KONFOR VE BAŞARI

Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Gelişen teknik cihazlar kadar onu kullanan doktorların da deneyiminin belirleyicidir. Bu konuda hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli tüm eğitimleri sürekli alıyorlar; ayrıca uluslararası kongrelerde sunumlar yapıyor ve meslektaşlarına eğitim veriyorlar" ifadesini kullandı.

YURTDIŞINDAN HASTALAR GELİYOR

TÜRKIYE'NIN hem hekim kalitesi hem de teknoloji ve maliyet avantajı nedeniyle sağlık turizmi konusunda tercih edildiğini ifade eden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Yurtdışından da önemli bir hasta potansiyeline sahibiz. Son iki yıldır pandemi nedeniyle sağlık turizminde bir azalma söz konusuydu. Bu yılın başından itibaren yabancı hasta sayısında yeniden artış gözlemliyoruz. En çok Avrupa ülkelerinden hastalar hastanemizi tercih ediyor. Burada tedavi olanlar ülkelerine döndüklerinde kendi çevrelerine de bizi tavsiye ediyor. Kurulduğumuz günden bu yana binlerce yabancı hastayı sağlık turizmi kapsamında tedavi ettik" diye konuştu.