Kent, Yunanlılara teslim olmadı

Güzel İzmir şehri, Yunan işgalini yaşadığı 3,5 yıl içinde çok zulüm gördü. Birçok Ermeni, yerli Rum, bazı gazeteci, bürokrat, tüccar ve din adamları, Yunan işgal kuvvetlerine hizmet ettiler. Türklerin büyük çoğunluğu ve yurtsever imamlar, Levantenler ve Museviler, zalim Yunanlılara teslim olmadı, baş eğmedi.

PEŞ PEŞE GELEN ZAFERLER

Yunan Valisi Steryadis yönetimindeki azgın Efzon askerleri evlere girip yağma yaptılar, namusa el uzattılar, ağır koşulları halka dayattılar. Bu hareketler, 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmasıyla kısa sürede merkezi bir nitelik kazandı. Bu süreçte arka arkaya kazanılan Birinci İnönü, İkinci İnönü, Aslıhanlar- Dumlupınar ve Sakarya Meydan Muharebeleri ile yurdun kurtarılması yolunda önemli adımlar atıldı.

BÜYÜK TAARRUZ PLANI

26 Ağustos 1922 sabahı dikkat ve titizlikle hazırlanan taarruz planı uygulamaya konuldu. 26-30 Ağustos 1922'de yapılan Büyük Taarruz, Türk İstiklal Harbi'nin son safhasıdır. 30 Ağustos 'Başkomutan Meydan Muharebesi'nde bir gün içinde Yunan ordusunun en önemli bölümü etkisiz hale getirildi. Böylece, kesin sonuç beş gün içinde elde edilmiş ve hazırlanan plan tam bir başarıyla uygulanmış oldu.

3 KOLDAN EGE'YE ILERLEDI

31 Ağustos günü Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) ordu komutanları Yakup Şevki (Subaşı) ve Nurettin Paşa'ları karargahını kurduğu Çalköy'ünde toplayarak, kaçabilen Yunan kuvvetlerinin hızla takip edilmesini ve İzmir ile dolaylarındaki kuvvetleriyle birleşmemesi için üç koldan Ege'ye doğru ilerlenmesini doğru bulduğunu belirtti.