Liman kenti İzmir kalkınmanın öncüsü

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türk ordusunun 9 Eylül'de İzmir'e girmesiyle beraber işgalciler tarafından yakılan İzmir'in, kısa sürede toparlanıp önemli bir liman kenti olarak genç Cumhuriyetin kalkınmasında rol oynamayı başardığını belirtti. İzmir'in kurtuluş yıldönümü nedeniyle duygu ve düşünceleri Yeni Asır ile paylaşan Yusuf Öztürk şunları söyledi:

LOKOMOTİF KENT

Türk ordusunun 9 Eylül'de İzmir'e girmesiyle beraber işgalciler tarafından yakılan İzmir, kısa sürede toparlanıp önemli bir liman kenti olarak Genç Cumhuriyetin kalkınmasında rol oynamayı başardı. Daha Cumhuriyet kurulmadan Türkiye'nin iktisat politikalarının temelleri İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlarla atıldı. Kurtuluşun şehri İzmir, Türkiye'nin kuruluşunda da öncü oldu. Aradan geçen bir asırda Anadolu'nun zenginliklerinin dünyaya açıldığı bir pencere olarak İzmir ve limanı, ülkenin iktisadi gelişiminde bir asırdır lokomotif olmaya devam ediyor. İzmir, ticaret ve sanayideki güçlü altyapısının yanında limanlarıyla stratejik konuma sahip. Bugün hiçbir şehirde olmadığı kadar İzmir şehri ve liman özdeşleşmiştir. Limansız bir İzmir düşünülemez. Bugün İzmir'de hizmet veren 16 liman bulunmakta. Liman altyapısı ile İzmir, uluslararası deniz taşımacılığında önemli bir yere sahiptir. İzmir ve Türkiye, yeni bir yüzyıla adım atarken, büyüme potansiyelini ve rekabetçi gücünü lojistik avantajına borçlu olacaktır. İstanbul-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir-Ankara Hızlı Treni ve daha bir çok yatırım İzmir'in gücünü artırmıştır.

ÇALIŞMAYA DEVAM

9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını kutlarken, İzmir'in yeni yüzyılında kalkınmanın denizlerden geçtiğinin bilincinde olan biz denizciler, bölgemiz ve ülkemiz denizciliği için çalışmaya devam edeceğiz.