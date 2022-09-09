Mustafa Kemal Paşa’dan tarihi emir: “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”

Tarihi bir bildiriyle, 1 Eylül'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara emrini verdi: "Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü, yiğitlik ve yurtseverlik kaynaklarını yarışırcasına esirgemeden vermeye devam eylemesini isterim. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" Düşmanın akıbeti belirlenmiş oldu. Çalköy'de verilen bu tarihi emir üzerine İzmir'de Akdeniz'i, Mudanya'da Marmara'yı görmek için 8-9 günlük bir zaman kafi idi.

AMANSIZ BİR TAKİP

31 Ağustos'ta başlayan amansız takip sonunda Türk kuvvetleri 2 Eylül'de yıkıntı haline gelmiş Uşak'a girdi. Burada Yunan Ordusu Başkomutanı General Trikopis tutsak edildi. Türk askeri dinlenmek ve uyumak istemiyordu. Çünkü kurtardığı her kasabanın, köyün, şehrin Yunanlılar tarafından yakıldığını, bölgedeki Türklerin de acımasızca katledildiğini görmekteydi. 9 Eylül günü 1'inci Kolordu Kemalpaşa'ya, 2'nci Kolordu Manisa'ya, 4'üncü Kolordu Turgutlu'ya ulaştı. Türk süvarileri yas çeken İzmir halkının sevinç göz yaşları arasında İzmir'e girdi.

BIRLIKLERI ESİR ALINDI

Mustafa Kemal Paşa, "İlk verdiğim Akdeniz hedefine varmakta orduların gösterdiği gayret ve fedakarlığı hürmet ve takdirle anarım. Elde edilen büyük muzafferiyetin yapıcısı olan kıymetli arkadaşlarıma en içten teşekkür ve tebriklerimi bildiririm. Orduların bundan sonra verilecek hedeflerin alınmasında da aynı fedakarlık yarışmasını göstereceklerine inancım tamdır" dedi. 9 Eylül günü 3'üncü Kolordu Bursa'yı savunan Yunan birliklerini geri atarak şehri kurtardı. Türk Ordusu'nun İzmir ve Bursa'yı alması üzerine Mustafa Kemal Paşa, bir beyanname yayınladı. Torbalı ve Menderes Vadisi'nden çekilen Yunan birlikleri, Seydiköy civarında kısa bir çarpışmadan sonra süvarilerimiz tarafından esir alındı. 9 Eylül'de; Menemen yakılmadan kurtarıldı, Seydiköy Türk kuvvetlerinin eline geçti. Piyade birlikleri de Başkomutan ile İzmir'e geldi.

BAYRAK, HÜKÜMET KONAĞINA ÇEKİLDİ

İZMIR Hükümet Konağı'na halktan birinin uzattığı el yapımı Türk bayrağını, önce Teğmen Ali Rıza Akıncı, daha sonra gelen alay sancağını Yüzbaşı Şerafettin, Teğmen Hamdi ve Teğmen Ali Rıza çekti. KADIFEKALE'YE bayrağımızı Teğmen Celil çekti. Kordon Paket Postanesi'ne Binbaşı Selahattin bayrak astı. Sarı Kışla'ya, Binbaşı Zeki ve Yüzbaşı Fikret bayrak çektiler. Karşıyaka'ya Binbaşı Zekai ve Bombacı Ali Çavuş bayrağımızı çekti. Gazi Mustafa Kemal Paşa ise, 10 Eylül günü İzmir'e geldi, Hükümet Konağı'nda resmi işlere el koydu.