‘Nice yüzyıllara yelken açacağız’

İş İnsanı Murat Koç 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu kutlayarak, güçlü Türkiye için güçlü iş dünyası çağrısında bulundu. Türkiye'nin üretmeye devam ettiği müddetçe iç ve dış mihraklarca ortaya atılan felaket senaryoları heveslilerinin, heveslerinin kursağında kalacağını kaydeden Koç, iş aleminin üretime devam edebilmesi için devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini aktardı.

9 EYLÜL TARİHİ BİR GÜN

MHP 25. Dönem İzmir Milletvekili ve Ege Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Koç, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu kutladı. Koç, "Bugün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünün gururunu yaşıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve dualarla yad ediyorum. 9 Eylül 1922 öncülüğünü Ulu Önder Atatürk'ün yaptığı, Türk Milleti'nin kanıyla, canıyla, varıyla, yokuyla, gözünü dahi kırpmadan düşmanla mücadele ettiği tarihi bir gündür. Yunan işgalinden kurtarılan, Yunan askerinin denize döküldüğü o gün, kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye Cumhuriyeti'nin zafer günüdür, Türk Milleti'nin ismini dünyaya altın harflerle yazdırdığımız gündür" dedi.

Güçlü ülke için güçlü iş dünyası çağrısında bulunan Koç, "Milletimizin ve askerimizin bir bütün olduğu o şanlı zafer gününün yıldönümünde, o gün düşmana, dünyaya karşı kazandığımız askeri zaferi ekonomik zaferle birleştirmeliyiz. Dünya genelinde ekonomik krizler yaşanıyor, pandemiden kaynaklanan üretim düşüşü, hayat pahalılığı ve enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Devletimiz enflasyon başta olmak üzere, üreticiyi ve tüketiciyi korumak adına çeşitli ekonomik tedbirleri hayata soksa da günümüz şartlarında ek tedbirler alınması da gerekebilir. EKONOMİNİN TEMELİ

Ekonominin temel taşı üretimdir. Üretim olursa, tüm sektörler can bulur. Üretim olursa istihdam olur. Üretim olursa, hele bir de talebin üstünde olursa işte o zaman fiyatlar düşmüş olur, nihai mal tüketicinin cebini yakmamış olur, ihracat olur, ülke kazanmış olur, gayri safi milli gelire katkısı olur. Kısacası üretim olursa 'Hayat' olur. İş alemi ürettiği, yatırımlarını sürdürdüğü müddetçe Türkiye güçlenecek, güçlenen Türkiye'ye ne içerideki kötü niyetli kimseler ne de dış mihraklar etki edemeyecektir" diye konuştu.

KOLAYLIK SAĞLANMALI

Koç, "İş aleminin varlığını sürdürmesi, yatırımlarına, üretimine devam etmesi için devletin özellikle bu süreçte iş alemini teşvik, vergi ve kredi alanında desteklemesi gerekmektedir. Çünkü ekonomik çalkantıların yoğun şekilde görüldüğü ve geleceğe yönelik atacağı adımlar kapsamında endişe yaşayan vatansever iş alemi, şu anda zarar etme pahasına vatanı için üretime ve istihdama devam etme gayreti gösteriyor. Zarar ettiğini, edeceğini bile bile ülkenin istihdamında düşüş olmaması için işçi çıkartmıyor, zarar edeceğini bile bile üretmeye devam ediyor. Devletimiz bu sıkışık süreçte iş alemini kredi alanında desteklerse, iş alemi borçlanarak da olsa rahat bir nefes alacak. İş dünyasına uygun koşullarda kredi kredi imkanı sağlanması halinde, daha fazla yatırım ve üretim mümkün olacaktır" dedi.

"HEVESLERİ KURSAĞINDA KALACAK"

KOÇ açıklamasını şöyle sürdürdü: "Ezcümle işsizlik, enflasyonla, hayat pahalılığıyla mücadelenin belkemiği olan üreticiye bu dönemde kredi kolaylığı sağlanarak, yatırımların sürdürülebilirliği gerçekleştirilmeli. Bunun için de kamu bankaları devreye girmeli. Yatırımlar ve üretimler sürdüğü müddetçe Türkiye için felaket senaryoları yazanların hevesi kursağında kalacak, ülkemiz daha nice yüzyıllara huzur ve güven içinde yelken açacaktır."