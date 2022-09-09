Robotik cerrahi, hekimlere ve hastalara avantaj sağlıyor

Özel Sağlık Hastanesi Robotik Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Burak Turna, tüm dünyada gelişmiş ülkelerle birlikte ülkemizde de uygulanan 'robotik cerrahinin hem hastalara hem de hekimlere bir çok avantaj sağladığını söyledi. Robotik cerrahinin incelikli ve ameliyat başarısını da olumlu etkileyen bir tedavi yöntemi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Turna, bu konudaki deneyimi bin vakanın üstünde olan bir ekiple birlikte toplum sağlığı için çalıştıklarını dile getirdi.

TEKNOLOJİDE SON NOKTA

Robotik cerrahinin avantajları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Turna, "Robotik cerrahi, küçük kesilerden girilerek bazı ameliyatların gerçekleştirilmesi işlemidir. Hem hasta hem de cerrah için avantajları olan robotik cerrahide, el bileğini model almış kollar yardımıyla yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntülerin eşliğinde cerrahi müdahale yapılmaktadır. Geleneksel açık ve kapalı ameliyat teknolojilerinin kısıtlamaları aşılarak karmaşık ameliyatların yapılmasını sağlamaktadır. Bu yöntem genellikle küçük kesilerle robot kolların vücuda müdahalesiyle gerçekleştirilir. Geleneksel yöntemlere göre daha fazla hassasiyet, esneklik ve kontrol sağlayan bu teknoloji hekim hatasını en aza indirir. Küçük kesi ile gerçekleştirilen operasyon hastanın vücudundaki travma ve kanamayı da en aza indirger. Böylelikle hastanın iyileşme ve normal yaşamına dönme süresi de kısalır. Ameliyat sonrasında hasta ve hasta yakınları açısından avantaj sağlar" dedi.

Özel Sağlık Hastanesi'nin, yüksek teknolojisi ve deneyimli ekibiyle Türkiye'de örnek gösterilen sağlık kuruluşlarından birisi olmasını hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Turna, "Sağlıkta çıtamızı daha da yükselttik. Özel Sağlık Hastanesi, teknoloji kullanımıyla dünyada az sayıda kurumun gerçekleştirebileceği zorluk derecesi yüksek tüm ameliyatlarla, diğer tanı ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirecek bir donanım ve kapasiteye sahip" dedi. Robotik cerrahinin incelikli ve ameliyat başarısını olumlu etkileyen bir tedavi yöntemi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Turna, bu konuda deneyimi bin vakanın üstünde olan ekiple Özel Sağlık Hastanesi'nde toplum sağlığı için çalıştıklarının altını çizdi.

EĞİTİMLER DE VERDİM

Turna, "Hekimlik kariyerim boyunca bir çok ilke imza attım. 2012 yılında da Ege bölgesindeki ilk başarılı robotik ürolojik cerrahi operasyonunu gerçekleştirdim. Daha sonra bu alanda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde konferanslar vermeye devam ettim. Buradaki çalışma ve deneyimlerimle beraber, Birleşik Krallıkta iki yıl süreyle robotik cerrahi konusunda eğitimler verdim. Bu süreç tamamlandıktan sonra ülkeme dönme kararı aldım. İzmir'de Özel sağlık Hastanesinde robotik cerrahi programını kurarak hastanemizdeki robotik cerrahi operasyonlarına da imza atmış oldum" dedi.

BİN VAKANIN ÜZERİNDE DENEYİM

ROBOTIK cerrahinin teknolojik açıdan avantaj sağladığını fakat önemli olanın doktorun ve ekibinin deneyimleri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Turna şunları söyledi: "Teknolojiyi kullanan hekimin bu konudaki deneyimi çok önemli. Biz çok deneyimli cerrahları ve ekibi bir araya getirerek hastalarımıza en iyi hizmeti vereceğiz. Bu nedenle hastanemizde robotik cerrahi konusunda deneyimi 1000 vakanın üstünde olan bir ekip kurduk. Prostat tedavisinde dünyada ilk 20 merkez arasına gireceğiz."