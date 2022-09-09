Şanlı Zafer 100 yaşında

9 Eylül, hem İzmir hem de tüm Türkiye için şanlı bir zaferin yaşandığı gün. İzmir'in kurtulduğu gün 9 Eylül Gazi Mustafa Kemal Paşa kumandasındaki Türk süvarileri, 9 Eylül 1922'de, gün ağarırken doludizgin ve yalın kılıç İzmir'e girerek, şehri bozgun halinde kaçan Yunan kuvvetlerinden temizlediler. Artık, tüm Anadolu düşman çizmesinden kurtulmuştu!

TOPRAKLAR PAYLAŞILDI

Kara günler Osmanlı'nın yakasını bırakmıyordu. Birinci Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti ile 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladılar ve bu anlaşmaya dayanarak Anadolu'yu işgale başladılar. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmişti. Toprakları paylaşılıyordu.

AMAÇ YUNANİSTAN'A BAĞLAMAK

5 Mayıs 1919 tarihinde 'Paris Barış Konferansı'nda toplanan Amerika Başkanı Wilson, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau, İtalya Başbakanı Orlando, İzmir ve çevresini Yunanistan'ın işgal etmesine karar verdiler. Amaçları, Batı Anadolu'daki Türk varlığına son verip, bu toprakların Yunanistan'a bağlanmasıydı.

HEMEN ASKER ÇIKARDILAR

TÜRK milleti işgal hareketleri karşısında vatanını kurtarmak için 1919 yılında yer yer direniş hareketlerini başlattı. Yunanistan, emperyalist batılı devletlerin donanmaları desteğinde büyük bir ordu ile İzmir'e 15 Mayıs 1919 sabahı asker çıkarmaya başladı. Rumlar ve Ermeniler, işgalci orduyu hemen destekledi.

DİRENİŞ BAŞLADI

İŞGAL ordusu, Pasaport'tan Konak'a törenle geldiğinde, gazeteci Hasan Tahsin ilk kurşunları sıkarak kurtuluş direnişini başlattı. Hasan Tahsin ve yüzlerce Türk, hemen katliama uğradılar.