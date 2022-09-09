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Haberler İzmir Türk babanın velayet savaşı 5 yıldır sürüyor

Türk babanın velayet savaşı 5 yıldır sürüyor

9.9.2022

Türk babanın velayet savaşı 5 yıldır sürüyor

İZMİR'İN Urla ilçesinde yaşayan Demirbilek Yiğit (45), İtalya'da birliktelik yaşadığı Ilaria Alasondra'dan doğan oğlu Leonardo Maximus Yiğit'in (7) velayetini alabilmek için 5 yıldır hukuk mücadelesi veriyor.

Türk yetkililerden destek istediğini belirten Yiğit, "Leo, burada okulunu ve arkadaşlarını çok seviyor. Doğduğu yer değil; ama yaşadığı yer Türkiye. Leo'yu kaybedebileceğimi aklımdan bile geçirmiyorum" dedi.

15 Eylül'de velayet duruşmasının İzmir'de görüleceğini belirten baba, "Ayrıldıktan sonra annesi çocuğu kaçırıp 6 ay göstermedi. Türk yetkililerden destek bekliyorum" dedi.

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