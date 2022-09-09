Yakıp yıktılar!

9 Eylül'den hemen sonra, 13-16 Eylül 1922 tarihleri arasında Basmane'deki Ermeni mahallesinden başlayan korkunç yangın ise şehri Türklere teslim etmek istemeyen Ermeni çeteleri tarafından başlatıldı.

DÜŞMAN TEMİZLENDİ

Kadifekale'den esen rüzgar sebebiyle 3 gün içinde, Basmane, Çankaya, Kahramanlar, Fuar, Alsancak, Kordon gibi semtler kül oldu. İzmir İtfaiye Kumandanı Paul Greskoviç, ABD-Kongre Kütüphanesi "Amiral Bristol Koleksiyonu 38 Genel Yazışmalar" isimli dosyaya tevdi ettiği tarihi yangın raporu ile, kenti Ermeniler'in yaktığını ispat etti. 18 Eylül 1922 tarihine kadar yapılan Takip Harekatı ile bütün Batı Anadolu'daki Yunan askerleri sınırlarımız dışına çıkarıldı.

15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkıp, Anadolu'nun hemen yarısını istila ederek, burada Yunan Asya İmparatorluğu'nu kurmak rüyasıyla üç seneyi aşkın bir süre içinde Anadolu'ya saldıran düşman orduları, nihayet 18 Eylül 1922 gününde tek bir er kalmamak suretiyle vatanımızın bu bölgesinden tamamen temizlenmiş oldu. Takip harekatının başarı ile sonuçlanması yalnız Batı Anadolu'yu Yunanlılardan temizlemekten ibaret değildir. Türk ordusunun yaptığı bu harekat ile, İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı'na, Balıkesir bölgesinden Çanakkale Boğazı'na kadar hayati önem taşıyan diğer stratejik hedefler de büyük bir ustalıkla İtilaf Devletleri'nin işgalinden, olaysız olarak ve barış yoluyla kurtarıldı.

KAHRAMAN TÜRK ORDUSU

Takip Harekatı; Türk ordusunun kahramanlığı yanında askeri ve siyasi alanda gösterdiği yüksek sevk ve idare ile birlikte kudret ve kabiliyetini de ispat eden büyük bir eserdir. Türk Ordusunun kazandığı bu zafer, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na giden süreci başlattı. Türkiye, Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı imzaladı.

9 EYLÜL COŞKUSU, KALKINMA İDEALİNE DÖNÜŞTÜ

İZMIR'IN kurtuluşu, tüm ülkenin kurtuluşunu tasdik etti. Yeni bir devlet için ümitleri artırdı. Yanan İzmir'de başlayan imar çalışmaları, 9 Eylül heyecanıyla sürdü. Genç Belediyle Başkanı Dr. Behçet Uz, yanan alanlarda bir Kültürpark ve Fuar kurdu. 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi toplandı, milli kurtuluş heyecanından doğacak milli ekonomi hamlesi başladı. 9 Eylül coşkusu, kalkınma idealine dönüştü.