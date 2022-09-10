İzmir’de elektrik kesintisi 10 Eylül Cumartesi

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde kesintiler yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 10 Eylül Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...