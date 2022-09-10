İzmir’de elektrik kesintisi 10 Eylül Cumartesi

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde kesintiler yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 10 Eylül Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde kesintiler yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 10 Eylül Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
10.09.2022 09:00 11:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ERYAŞ ÖZEL TR, SABAHETTİN ÖZ ÖZEL TR, HÜSEYİN ŞAİROĞLU ÖZEL TR, ERCANLAR YUMURTA ÖZEL, FİKRET YEŞİL ÖZEL TR, ÜMİT OK ÖZEL, HELVACI TR-10, HELVACI TR-9, SAADET ÖZCAN ÖZEL TR VE CİVARLARI
10.09.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YENİ MAHALLE HÜRRİYET CADDESİ, HASTANE KAVŞAĞI, 514, 539 SOKAKLAR VE CİVARLARI
10.09.2022 09:00 12:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ, İZMİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, CARREFOURSA, TÜPRAŞ KAVŞAĞI, 542 ,548 SOKAKLAR VE CİVARLARI
BUCA
10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,TURGUT ÖZAL CADDESİ,2373,2372,2340,2342 SOKAKLAR VE CİVARI
10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,2360,2371,2372,2360/1 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇİĞLİ
10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENTEPE MAHALLESİ, 8809/4 - 8809/40 SOKAKLAR VE CİVARI
10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,8809/26 SOKAK VE CİVARI
GAZİEMİR
10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,MENDERES TALİ YOLU ÜZERİ
MENDERES
10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAHALLESI
MENEMEN
10.09.2022 09:00 11:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE TÜRKELLİ, HATUNDERE, BURUNCUK, MERMERLİ MAHALLELERİ, ESKİ FOÇA YOLU, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
10.09.2022 09:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HATUNDERE MAHALLESİ -HATUNDERE CADDESİ - 6124 - 6125 SOKAK VE CİVALARI
ÖDEMİŞ
10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMMIOĞLU, UMURBEY MAHALLELERI MERCAN, MILLET, AHMEH HAŞIM, YUMURTACI, OZAN, EMETI SOKAK VE ÇEVRE SOKAKLARI
SEFERİHİSAR
10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI, KAVAKDEREYOLU KÜME EVLERI
SELÇUK
10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ACARLAR, SULTANIYE, ÇAMLIK, GÖKÇEALAN VE HAVUTÇULU MAHALLELERI TAMAMI, ABUHAYAT VE TAVŞANTEPE MEVKILERI, ÖZGÜN GES,ASPIRINA GES, GÜMÜŞDAĞ TRT VERICI İSTASYONU, ÖNCÜ MICIR TESISLERI
10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELEVI MAH. CIBE VE KALEALTI MEVKILERI
TİRE
10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAHMUT GÖKTAŞ-2 ÖZEL, TAYFUR TÜRKKUŞU ÖZEL TR, MAHMUT GÖKTAŞ-1 ÖZEL TR, GÜRCAN BÜTYÜK YOLDAŞ, MUSTAFA ÇALIŞKAN ÖZEL TR, AKKOCA YEM TARIM HAY.ÖZEL, ALI YAKALI ÖZEL, MEHMET İNCI ÖZEL, MUTLU KIROĞLAN ÖZEL TR, NEVZAT TUNCAY ÖZEL TR, ADNAN KOYUNCU ÖZEL TRAFOLARININ TAMAMINDA
10.09.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TIRE İLÇESINDEKI ADNAN MENDERES MAHALLESINDEKI DM-1/21, DM-1/22, DM-1 23, DM-1/23-A TRAFOLARI İLE ATATÜRK MAHALLESINDEKI DM-1 /13, DM-1/14 TRAFOLARININ TAMAMI İLE YÜKSEK ÖĞRENIM KREDI YURTLAR KURUMU ÖZELTRAFOSU ETKILENMEKTEDIR.
TORBALI
10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FEVZI ÇAKMAK MAH.8106, 33, 35, 10 , 8152 SOKAKLAR VE CIVARI
URLA
10.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK VE DENIZLI MAHALLELERI 136, 142, 149. SK., 199. SK., 135. SK., HARBIYE CD., 151. SK., GÜVENDİK OKUL, 138. SK., 141/1. SK., 144, MAVİ PLAJ, 152. SK., 160. SK., 156. SK., 153, 141. SK., 145, 139. SK., 150. SK., 131/1. SK., 131/1, 132/1. SK., 158. SK., 159. SK., 261/2. SK., 132. SK., 145/1 SOKAKLARDIR
10.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK VE DENIZLI MAHALLELERI 136, 142, 149. SK., 199. SK., 135. SK., HARBIYE CD., 151. SK., GÜVENDİK OKUL, 138. SK., 141/1. SK., 144, MAVİ PLAJ, 152. SK., 160. SK., 156. SK., 153, 141. SK., 145, 139. SK., 150. SK., 131/1. SK., 131/1, 132/1. SK., 158. SK., 159. SK., 261/2. SK., 132. SK., 145/1 SOKAKLARDIR
10.09.2022 11:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK VE DENIZLI MAHALLELERI 136, 142, GÜVENDİK OKUL, 138. SK., 141/1. SK., 144, 145, 139. SK., 141. SK., 145/1 SOKAKLARDIR