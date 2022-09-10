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İzmir'de feci kaza: Kontrolden çıkan kamyonet...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin beton bariyere çarptığı kazada sürücü yaşamı yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

DHA

10.09.2022, 08:44

İzmir’de feci kaza: Kontrolden çıkan kamyonet...

Kaza, akşam saatlerinde Cengizhan Mahallesinde meydana geldi. Bayraklı'dan Karşıyaka yönüne doğru seyir halinde olan Alper Yeşilyurt yönetimindeki 35 ANT 779 plakalı kamyonet, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyere çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Alper Yeşilyurt'un yaşamını yitirdiği belirlenirken, kamyonetteki M.D.'nin ise yaralandığı belirlendi. Yeşilyurt'un cenazesi morga, yaralanan M.D. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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