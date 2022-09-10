İzmir’de kurtuluş coşkusu

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü tüm kentte 7'den 70'e herkes tarafından coşkuyla kutlandı. Gün boyu devam eden etkinliklere İzmirliler de büyük ilgi gösterdi. Bu özel gün dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı paylaştı. Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik etti.

'TÜRK MİLLETİ ESİR EDİLEMEZ'

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Erdoğan, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik ediyorum. Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini 9 Eylül'de tamamlanan bu kıyamla bütün dünyaya ilan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın bu paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve etkileşim aldı. Çok sayıda vatandaş da Erdoğan'ın paylaşımına yorum yaparak bu coşkuya ortak oldu.

350 METRELİK BAYRAK TAŞINDI

İzmir'deki kutlamalar zafer yürüyüşüyle başladı. Basmane Karakolu önünde başlayan Zafer Yürüyüşüne çok sayıda kişi katıldı. Türk ordusunun 100 yıl önce bugün İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip eden İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıdı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenlere çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Burada İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İzmir'in 100. kurtuluş günü kutlamalarında helikopterler zeybek gösteri yaptı

KOMUTANA KUR'AN-I KERİM

Valilik önünde düzenlenen törende, süvari birlikleri temsili olarak İzmir'e giriş yaptı. Atatürk Meydanı'na gelen birlik, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Saygı duruşunda bunulmasının ardından Hükümet Konağına çıkan asker, Türk bayrağını göndere çekti. Daha sonra AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de plaket verdi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN TUNÇ SOYER'E 'BARIŞ GÜNÜ' TEPKİSİ:

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin ilk iktisat kongresinin gerçekleştirildiği İzmir İktisat Kongresi'nin binasının bulunduğu alandaki çalışmaları inceledi. İktisat Kongresi binasının yapımını 2023 yılının 17 Şubat'ında bitirilmeyi hedeflendiğini söyleyen Yıldırım, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Barışın ikinci yüzyılı' yazılı afişler hakkında da açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bazıları o yüzüncü yıl zaferini küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalışsa da barış günü gibi tanımlamalar getirmeye çalışsa da İzmir'in kurtuluşu, ülkemiz adına sembolüdür" dedi. Konuşmasında Başkan Erdoğan'ın iştirakiyle 100. yılında İktisat Kongresi'ni İzmir'de toplayacaklarını da temenni eden Yıldırım, "İnşallah herhangi bir gecikmeye mahal olmadan bu güzel eseri ortaya çıkaracağız. 100. Yılında Güzel İzmir'imize tekrar toplanmasını başarmış olacağız. İzmir için, Türkiye için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

VATAN PARTİSİ'NDEN KARARLILIK YÜRÜYÜŞÜ

VATAN Partisi, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında Karşıyaka'da "Kararlılık Yürüyüşü" yaptı. Vatan Partililer, Karşıyaka İZBAN önünde ellerindeki döviz ve pankartlarla buluşarak Çarşı'da yürüdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "barış" sloganına tepki gösterilen basın açıklamasında, "Neden CHP'li Büyükşehir Belediyesi İzmir'i 'Barışın ikinci yüzyılı' pankartlarıyla doldurdu? Limana Agamemnon ismi, HDP'lilerle kol kola mitingler, maaş kıyakları, 3 Mayıs'ı İzmir günü yapma saçmalığı... Bunları yapan 9 Eylül'e Amerika ağzıyla, HDP-PKK ağzıyla barış der. Kiminle barışacağız? PKK ile mi, FETÖ ile mi, Yunanistan ile mi, ABD ile mi barışacağız?" ifadeleri kullanıldı.

MENEMEN KONSERLERLE COŞTU

MENEMEN Belediyesi'nin Menemen'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılına özel hazırladığı program, ikinci günde de birbirinden güzel etkinlik ve konserlerle devam etti. Sabah Merdivenli Pazar Yeri'nde tavla-dama turnuvasıyla başlayan program, Menemen Bowling Cafe'de düzenlenen bilardo turnuvasıyla devam etti. Kent- 2 Spor Salonu'nda gerçekleştirilen voleybol turnuvasında ise ortaya renkli görüntüler çıktı. Akşam ise Oğuz Aksaç ve Koray Avcı, Menemenlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan da birbirinden güzel şarkıları on binlerce hemşerisiyle birlikte söyledi.

HAVADA VE DENIZDE SOV VARDI

İZMİR'İN kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü dolayısıyla kutlamalar tüm güne yayıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin, gemilerin, teknelerin ve yelkenlilerin süslediği İzmir Körfezi'nde renkli görüntüler ortaya çıkarken, havadaki gösteriler de akşama kadar sürdü. Paramotor ve Flyboard gösterileri, zafer uçuşu, AYJET gösterisi ve akrobasi uçuşlarının ardından SOLOTÜRK sahne aldı ve coşku zirveye ulaştı. Daha sonra da akrobasi ve selamlama uçuşları yapıldı.

■ METİN BURMALI ■ MERT ALPDÜNDAR ■ TOLGA TEKİN