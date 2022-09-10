Kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

İZMIR'DE, denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isterken başını kayalıklara çarpan lise öğrencisi Efe Bazu (17), hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Efe Bazu, tatillerini geçirdikleri İzmir'de kardeşiyle serinlemek için denize girdi.

Suda batıp çıkmaya başlayan kardeşine koşan Efe, bu sırada başını kayalıklara çarpıp boğuldu. Sağlık ekipleri Efe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Efe'nin tabutuna taraftarı olduğu Beşiktaş forması ve atkısı konulurken, ailesi ve arkadaşları tabutunun başında gözyaşı döktü. Lise öğrencisi Efe memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.