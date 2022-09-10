“Leonardo’yu babası Türkiye’ye kaçırdı”

İZMİR'DE yaşayan ve İtalyan Ilaria Alassondra Sassone'dan (33) ayrıldıktan sonra oğulları Leonardo Maximus Yiğit'in (7) velayetini alabilmek için 5 yıldır hukuk mücadelesini verdiğini belirten Demirbilek Yiğit'in (45) iddialarına annenin avukatı Süreyya Turan'dan yanıt geldi. Müvekkiliyle ilgili iddiaları yalanlayan ve Leonardo'nun yasa dışı yollardan kaçırılarak Türkiye'ye getirildiğini öne süren Turan, "Burada çocuğu annesizliğe mahkum etmiştir. Biz hukuk mücadelesinde annenin yanındayız. Leonardo İtalyan vatandaşı. Babası da Alman vatandaşı. Hayatında Türkiye'ye ilk kez çocuğu kaçırarak gelmiş. 15 Eylül'deki duruşmada çocuğun İtalyan okuluna gönderilmesi talebi karara bağlanacak" diye konuştu.

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