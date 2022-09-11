Sağlığına kavuşan Gamze şimdi hayallerine koşuyor

İzmir Bayındır'da, babası İsmet Akkavak'ın bağışladığı böbrek ile hayata tutunan 22 yaşındaki Gamze Akkavak, yıllardır hayalini kurduğu öğretmenlik için Açık Öğretim Lisesi'ne başlamaya karar verdi. 7 Ocak'ta, İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleştirilen nakilden sonra hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını ve her 15 günde bir kontrolden geçtiğini belirten genç kadın, "Artık hayatıma dair ertelediğim hayallerimi birer birer gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.

"İKİ HAYALİM VARDI"

Yıllarca haftada en az 3 gün diyaliz makinesine bağlandığını bu yüzden de ortaokulu zar zor bitirdiğini hatırlatan Akkavak, "Çok istememe rağmen liseye başlayamamıştım. Yaşıtlarım liseyi bitirip, okudukları üniversiteleri bile bitirmenin eşiğine geldi. Yakında hepsi birer meslek sahibi olacak. Ben ise 'önce sağlığım' diyerek hayallerimi sürekli ertelemek zorunda kaldım" diye konuştu.

Çocukları çok sevdiğini ve küçük yaşlardan bu yana hep sınıf öğretmeni olmak istediğini ifade eden Akkavak, "Hayatta en çok istediğim iki şeyden biri sağlıma kavuşmak diğeri de öğretmen olabilmekti. Hiçbir şey için geç olduğunu düşünmüyorum. Önce liseyi ardından üniversiteyi bitirip öğretmen olacağım" dedi.

■ NADİR UYSAL