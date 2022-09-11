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Haberler İzmir Tarkan konseri için ağaçları söktüler

Tarkan konseri için ağaçları söktüler

11.9.2022

Tarkan konseri için ağaçları söktüler

İZMİR'DEKİ kurtuluş kutlamalarında ünlü sanatçı Tarkan'ın konser vereceği sahnenin çökmesinin ardından organizasyon Gündoğdu Meydanı'na çekilirken, çalışmalar esnasında bazı ağaçların söküldüğünü gösteren görüntüler büyük tepki çekti. Belediye ekipleri, Gündoğdu Meydanı'nı yakınında Kordon boyundaki ağaçları yer açmak için kökünden söktü.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntüyü çeken vatandaşın belediye görevlisine, "O ağaç tekrar yeşermez ki şimdi" demesi de yer aldı. Belediye görevlisi ise vatandaşa, "Yeşerir, yeşerir tabi ki" diye cevap verip ağaçları taşımaya devam etti.

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