İzmir ve Ege’de ders zili çaldı! Çocukların okul sevinci

Öğrencilerden Osman Efe, AA muhabirine okulunu ve öğretmenini çok özlediğini söyledi. Okuluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Efe, güzel bir yaz tatili geçirdiğini kaydetti.

Mehmet Çınar ise yaz tatilinde kitap okuduğunu belirterek, arkadaşlarıyla tekrar buluştuğu için sevinçli olduğunu dile getirdi.