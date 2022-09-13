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Haberler İzmir DSİ, Çeşme’nin su sorununu çözüyor

DSİ, Çeşme’nin su sorununu çözüyor

13.9.2022

DSİ, Çeşme’nin su sorununu çözüyor

TÜRKİYE'NİN tatil cenneti Çeşme'nin asırlık içme suyu problemini tarihe gömecek projede, adım adım sona yaklaşılıyor. 34 kilometrelik boru hattının 29 km'sini tamamladıklarını açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, iletim hattını bu yılsonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çeşme'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Karareis ve Salman Barajları'nın dolu olduğunu belirten Akca, "Proje tamamlandığında Çeşme'ye Karareis Barajı'ndan yılda 2,84 milyon m, Salman Barajı'ndan ise 900 bin m olmak üzere toplam 3,74 milyon m içmesuyu vereceğiz. Ayrıca Salman Barajı'ndan bin 700 dekar tarım arazisine de can suyu sağlayacağız" dedi.

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