“Gelin İzmir Büyükşehir’deki CHP-HDP birlikteliğini görün”

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İYİ Partililerin "HDP ile ittifak" tartışması ile ilgili yaptığı itirazlara cevap verdi. İyi Partilileri İzmir'e bakmaya davet eden Kaya, "Gelin İzmir'e bakın. İzmir'de CHP-HDP birlikteliğine müdürlükler düzeyinde Büyükşehir'e bakarsanız yönetimlerin nasıl HDP'lilerle doldurulduğunu, teröre yardım ve yataklıktan ceza yemiş insanlara nasıl ihaleler verildiğini görürsünüz. İYİ Parti için söylüyorum, Tunç Soyer ile geçmişteki ilişkilerini düşünürsek hayatta destekleyebilecekleri isim değil. HDP istedi, CHP Genel Merkezi onayladı, İYİ Parti de peşinden koştu" dedi.

HDP'LİLERİN geçmişteki 'Siz bizim oylarımız ile buradasınız' sözlerini de hatırlatan Mahmut Atilla Kaya, "Bunlar yeni hadiseler değil, yerel seçimden hemen sonra oldu. Bu çok net ilişkiler. Tiyatro ve kurgu olduğu çok net belli oluyor. Oraya konulan 6'lı masa ve HDP'nin birlikteliği çok net" ifadelerini kullandı.