İzmir’de 32 ayrı operasyonda 794 düzensiz göçmen yakalandı!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, 30 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Bayındır, Bergama, Buca, Çeşme, Karaburun, Dikili, Kemalpaşa, Menderes, Menemen, Foça, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilen 32 ayrı operasyonda, 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakalandı. Operasyonlarda, olaylarda kullanılan 1 kamyon, 3 ticari taksi, 4 minibüs ve 1 otomobile de el konuldu.