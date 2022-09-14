Ameliyatlı halde çalışan taksiciye acımadı! Zalim kadının hırsızlığı kamerada!

Olay, 8 Eylül günü Basmane semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özer Yücedağ'ın (65) kullandığı taksiye binen bir kadın, inmek istediğini ve bagajdaki eşyasını almak istediğini belirtti. Taksi sürücüsü bagaja yöneldiği sırada güneşlikte para olduğunu gören kadın, güneşliği indirip yaklaşık 500 lirayı alarak cebine koydu.
Bagaja yönelen sürücü, o esnada paranın alındığını görerek kadından parasını geri istedi. Parayı çaldığını inkar eden kadın, karakola gitmek istediğini söyleyerek araçtan inip kayıplara karıştı. Kısa bir süre önce ameliyat olduğu için pansumanlı olduğu öğrenilen taksi sürücüsü Özer Yücedağ ise, kadının peşinden gidemedi ve daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.