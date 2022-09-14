Ameliyatlı halde çalışan taksiciye acımadı! Zalim kadının hırsızlığı kamerada!

Sosyal medyada da görüntüleri gördükten sonra yardım etmek isteyen vatandaşlarımız olmuş sağ olsunlar. Ama ben kimseden yardım istemiyorum. Sadece ailesi gelip zararımı karşılasın, başka bir şey istemiyorum. Ben rahatsızlığımdan dolayı 3 sene yattım.

7 defa omurilik operasyonu geçirdim. 6-7 aydır taksiye çıkarak kendi paramı kendim kazanıyorum. Bu halde çalışarak kazandım paramı. Çalan kişinin ailesi getirip hakkımı versin yeter benim için" diye konuştu.