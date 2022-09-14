Diş hekimi olmayanlar muayenehane açmasın

İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Yaman Yamangil, meslektaşların özlük haklarını korumak ve oda çatısı altında buluşturarak güçbirliği oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Yalnız diş hekimlerinin muayene açmak için yetkili olduğunu fakat 'sağlıkta gizli ortaklık' şeklinde bazı muayenehane ve polikliniklerin hizmet verdiği duyumunu aldıklarını belirten Yamangil, bu konunun sağlık sektörünü olumsuz etkilediğini ve halk sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekti. Diş hekimi diploması olmayan sermaye sahiplerinin, muayenehaneleri ve poliklinikleri adeta bir ticarethane gibi değerlendirdiğini dile getiren Yamangil, bazı gereksiz tedavi uygulamalarının da faturalara yansıtılarak mağduriyet oluşturulduğunun altını çizdi.



DENETİMLER ARTMALI

İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Yaman Yamangil sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeterli deneyimi olmayan, donanımsız ve kalitesiz hizmetler sunan bazı muayenahane ve polikliniklerin İl Sağlık Müdürlükleri tarafından denetlenmesi gerekiyor. Bu tip sahte ortaklıkların önüne geçilmesi ve diş hekimi olmayanların muayene ve poliklinik açamaması için muayenehane ve polikliniklerdeki hesaplar arasındaki para giriş çıkışının takibiyle konu kontrol altına alınabilir."



■ TOLGA TEKİN

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