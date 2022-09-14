İzmir’de feci olay! Trafik kavgası cinayetle bitti

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'nde meydana geldi. Eski İzmir Caddesi'nde ilerleyen otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması ile 9135/3 Sokak'a girdi. Bu sırada sokakta yürüyen Barış Korkmaz ile arkadaşı, otomobil içindeki sürücüye tepki gösterip, darbetti.

Darbedilen sürücü de çıkardığı tabanca ile Korkmaz ve arkadaşına peş peşe ateş açtı. 2 arkadaş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli tabancayı başka bir aracın altına atarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 arkadaştan Barış Korkmaz hayatını kaybetti.

Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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