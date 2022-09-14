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İzmir'de feci olay! Trafik kavgası cinayetle bitti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde darbettiği otomobil sürücüsü tarafından tabanca ile vurulan 22 yaşındaki Barış Korkmaz, hayatını kaybetti, yaralanan yanındaki arkadaşı ise tedaviye alındı.

DHA

14.09.2022, 08:45

İzmir’de feci olay! Trafik kavgası cinayetle bitti

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'nde meydana geldi. Eski İzmir Caddesi'nde ilerleyen otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması ile 9135/3 Sokak'a girdi. Bu sırada sokakta yürüyen Barış Korkmaz ile arkadaşı, otomobil içindeki sürücüye tepki gösterip, darbetti.

Darbedilen sürücü de çıkardığı tabanca ile Korkmaz ve arkadaşına peş peşe ateş açtı. 2 arkadaş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli tabancayı başka bir aracın altına atarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 arkadaştan Barış Korkmaz hayatını kaybetti.

Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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