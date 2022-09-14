Okula renkli etkinliklerle başladılar

İzmir Karabağlar Agah Efendi İlkokulu yeni eğitim-öğretim yılına etkinliklerle başladı. Okulun bahçesine kurulan stantlarda öğrencilere yiyecek, içecek verildi. Öğrencilere yüz boyama etkinliği, sosis balonlarla figürler yapıldı, okul pencerelerinden ise balonlar atıldı. Kar makinesi getirilerek çocuklara suni kar yağdırıldı. Okul Müdürü Burçak Akseki, velilerin desteğiyle düzenlenen etkinliğin hem öğrencileri hem velileri hem de öğretmenleri motive ederek keyifli bir yıla adım attıklarını söyledi. İzmir Karabağlar Agah Efendi İlkokulu, 2022-2023 eğitim- öğretim yılının başlamasıyla öğrencilere eğlenceli aktiviteler, etkinlikler hazırladı.



BAHÇEYE SUNİ KAR YAĞDI

Okul aile birliği ve diğer velilerin desteğiyle hazırlanan etkinlikte çocukların beklediklerinden daha fazla keyif aldıklarını belirten Okul Müdürü Burçak Akseki, "Okul sadece derslerin öğretildiği bir yer değil, toplumda birlikte yaşamanın, kurallara uyarak hareket etmenin de nasıl olduğunu gösteren yer olmalı" dedi. Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte yüz boyama yapıldı, sosis balonlarla figürler yapıldı, okul pencerelerinden de balonlar atıldı. Kar makinesi getirilerek çocuklara suni kar yağdırıldı. Ayrıca iki palyaço ve iki çizgi film karakteri de oyunlarda çocuklarla birlikteydi.



Okul Müdürü Akseki, "Çocuklarımızın yeni döneme keyifli bir şekilde başlamalarını sağladık. Öğrencilerimiz diledikleri şarkıları dinlediler, tüm gün dans ettiler" dedi. Organizasyonun yapılmasında ve hazırlık sürecinde sponsorlarının olmadığını belirten Okul Müdürü Akseki, "Bu organizasyon tamamen okul aile birliği ve velilerin desteğiyle gerçekleşti. Belediyeden yalnızca çadır ödünç aldık" dedi.

DİĞER