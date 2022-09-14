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Haberler İzmir Trafikteki kavgada kan döküldü! Cinayet şüphelisi İzmir'de yakalandı

Trafikteki kavgada kan döküldü! Cinayet şüphelisi İzmir'de yakalandı

İzmir'de trafikte çıkan kavgada darp edilince gözü dönen sürücü, belinden çıkardığı tabancayla 2 kişiyi yaraladı. Yaralılardan biri hayatını kaybederken polislerin yaptığı çalışma sonrası kaçan cinayet şüphelisi yakalandı.

14.09.2022, 16:57 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022, 16:57

Trafikteki kavgada kan döküldü! Cinayet şüphelisi İzmir’de yakalandı

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9135/3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski İzmir Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil, başka bir aracın kendisini sıkıştırması sonucu sokağa girdi. Bu sırada sokakta bulunan Barış Korkmaz (21) ile yanındaki arkadaşı sürücüye tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyürken, iddiaya göre Korkmaz ve arkadaşı sürücüyü darp etti. Darp edilen sürücü, belinden çıkardığı tabanca ile Barış Korkmaz ve arkadaşına ateş açtı. Korkmaz vücuduna isabet eden mermilerle yere yığılırken, şüpheli tabancayı başka bir aracın altına atarak yaya olarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki Korkmaz, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralı genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kayıplara karışan cinayet şüphelisini yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli O.G'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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