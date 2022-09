Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan İzmir’e iki müjde

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu'nu makamında ziyaret ederek Afrika'ya yeni denizyolu hatlarının açılması ve İzmir limanında yaşanan ham yağ depolama sorunlarına dair çözüm önerilerini değerlendirdi. Uçak, "Afrika'ya yeni denizyolu hatlarının açılması, İzmir limanında yaşanan ham yağ depolama sorunlarımızı arz ettik. Afrika'ya yeni hatlar, kanatlı sektörümüzdeki firmaların bu hattı gerektirecek ihracat hacmine ulaşacaklarını temin etmeleriyle açılabilecek. Eskiden İzmir limanından Güney Afrika'ya seferler mevcuttu. Bu ve benzeri rotalar tekrar gözden geçirilecek" dedi.





"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRLAR"

Asit gibi tehlike arz edebilecek sıvı ürünlerin çevre güvenliği nedeniyle izne tabi olduğunu hatırlatan Uçak, "Son olarak sıvı yağ da bu ürünler listesine dahil edildi. Depolanma alt yapısı ile ilgili birliklerimizce İzmir limanına yatırım yapılarak silo yapılmasına bakanlıklarınca izin verileceğini, buna emsal depolama alanlarının çeşitli limanlarda yapıldığını belirttiler. Bakanlığımız yatırım, üretim ve ihracat odaklı yol haritamızın başarıya ulaşması adına her türlü desteği vermeye hazır. Küresel resesyonun gündemde olduğu günümüzde lojistik daha da önem kazandı. Verimli bir toplantı oldu. İhracatçılarımız ve bölgemiz açısından hepimize hayırlı olmasını dilerim. Yapıcı yaklaşımı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaosmanoğlu'na Egeli ihracatçılar adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu toplantıya vesile olan İzmir Milletvekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı'ya biz ihracatçıların her daim yanımızda olmalarından dolayı Ege İhracatçı Birlikleri ve tüm ihracatçılarımız adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan da katıldı.