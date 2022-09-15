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Cumhuriyet tarihinin en büyük projesinde Menemen'e 1500 konut müjdesi

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün müjdelediği cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Menemen’e 1500 konut inşa edileceğini söyledi.

İHA

15.09.2022, 11:59 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022, 12:06

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesinde Menemen’e 1500 konut müjdesi

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Başkan Vekili Pehlivan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim İlk İş Yerim'i ülkemize müjdeledi. Yüzyılın konut projesinden güzel Menemenimiz de nasibini alacak. Proje kapsamında ilçemize TOKİ vasıtasıyla toplamda 1000 adet yeni konut inşa edilmesi söz konusuydu. Fakat kıymetli hemşehrilerimin yoğun talebi oldu. Bizler de yaptığımız girişimler üzerine bu rakamı 1500 adet konuta çıkarılmasına vesile olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim utandırmasın" dedi.


Başvuruların başladığını hatırlatan Pehlivan, "Kıymetli hemşehrilerim çok uygun fiyata ev sahibi olacak. Yapılacak yeni iş yerleri de hem istihdam oluşturacak hem de kentimize katma değer getirecek. Yüzyılın konut projesini ülkemize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

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