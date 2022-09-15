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Haberler İzmir Zehir tacirlerine geçit yok! İzmir'de 8 torbacı yakalandı

Zehir tacirlerine geçit yok! İzmir'de 8 torbacı yakalandı

İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarlı operasyonlarda zehir tacirlerine geçit verilmedi. 'Torbacı' olarak nitelendirilen 8 uyuşturucu satıcısı adresine yapılan baskınla yakalandı.

15.09.2022, 13:02 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022, 13:03

Zehir tacirlerine geçit yok! İzmir’de 8 torbacı yakalandı

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışının önüne geçebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son 5 günde çok sayıda adrese Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatlarıyla operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda satışa hazır metamfetamin maddesi, 150 adet sentetik ecza, 25 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Olaylarla ilgili E.K., B.O., E.D., Ş.Ş., E.T., G.K., İ.N. ve V.D. adlı 8 şüpheli gözaltına alındı.

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