Karşıyaka’da alarm çalıyor/ Kulağıma Gelenler

İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde büyük bir maaş krizi yaşanıyor. Edindiğimiz bilgiye göre belediye şirketleri Kent A.Ş. ve Personel A.Ş'deki binlerce çalışana maaşlarının sadece bir bölümü yatırıldı. Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sendikalarla yaptığı toplu sözleşmelerde bol keseden zam dağıtırken belediyenin maaşların tamamını ödeyemeyecek hale gelmesi dikkat çekiyor.

Bu arada belediyenin asker yardımlarını bile bir süredir yatırmadığı belirtiliyor. Son olarak SGK da, alacağını bir türlü tahsil edemediği için belediyenin gayrimenkullerine tedbir koydurmuş. Bakalım işin sonu nereye varacak.