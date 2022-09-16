Yunanistan iş üstünde yakalandı! İHA’mız saniye saniye böyle kaydetti

MSB, ''14 Eylül'de Çeşme Uzunaydalar'ın kuzey batısında Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği göçmenleri İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, 14 Eylül 2022'de Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 2 adet lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı" ifadeleri kullanıldı.

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