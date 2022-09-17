İzmir elektrik kesintisi 17 Eylül Cumartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 17 Eylül Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 17 Eylül Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYINDIR
17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVAKALAN, BAYRAMLAR, OSMANLAR, BALCILAR, GAMBERLER, YENIKURUDERE
BERGAMA
17.09.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 551-560 SOKAKLAR VE CİVARLARI
17.09.2022 09:00 14:00 "ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ DÖRTYOL İNŞAAT VE CİVARLARI
BEYDAĞ
17.09.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUTAFLAR MAH.ORTA SOKAK VE Y.AKTEPE TR6
17.09.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAHALLESI, ATATÜRK MAHALLESI, ALAKEÇILI, SOĞUKKUYU, MOLLA ÖMER MEVKII, KALEARKASI CIVARI, BEYDAĞ DEVLET HASTANESI, NAZILLI YOLU CIVARI, BEYKÖY YOLU CIVARI
BUCA
17.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAYLACIK ,MENDERES,BARIŞ MAHALLELERİ,BAŞARI,Y.SULTAN SELİM-ERDEM CADDELERİ,180,190/3, 161,167,175-192,861/3-152/5,880/1-878 SOKAKLAR,BUCA YEDİGÖLLER
17.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞİRİNKAPI,ÇAMLIK MAHALLESİ,ÇAMLIK,ÇALDIRAN MAHALLELERİ,ONAT CADDESİ,819,806,411/2, 791,793,795,797,798,804,809,811,815,817,819,821,823, 829, 844, 854, 856, 858 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇİĞLİ
17.09.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8819 - 8820 - 8050 - 8818 SOKAKLAR VE CİVARI
17.09.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8927/6 - 8927 - 8927/7 - 8927/2 8927/5 SOKAKLAR VE CİVARI
17.09.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8849 - 8846 - 8050 SOKAKLAR VE CİVARI
17.09.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8050 - 8046 - 8845 - 8847 - 8847/1 SOKAKLAR VE CİVARI
17.09.2022 12:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8927 - 8927/7 - 8927/2 SOKAKLAR VE CİVARI
17.09.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8846 - 8843/1 - 8843 - 8842 SOKAKLAR VE CİVARI
17.09.2022 14:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8845 - 8847 - 8847/1 8845/3 - 8846 -8849 8820 - 8788/1 - 8854/2 SOKAKLAR VE CİVARI
17.09.2022 15:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8843, 8840,8837,8845,8843/2,8846,8837,8839 SOKAKLAR VE CİVARI
17.09.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,AHMET YESEVİ BLV.,8840 , 8839 ,8837,8838/3,8838/2 SOKAKLAR VE CİVARI
DİKİLİ
17.09.2022 09:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI RESUL KAHRAMAN, ONKUT OK SULAMA GRUPLARI ILE SABRI ÇIK, KUZEY SIVA, DIKILI BELEDIYESI JEOTERMAL VE CIVARLARI
17.09.2022 09:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSMETPAŞA MAH. 62,97,97/1,70,70/1,70/2 SOKAKLAR VE CIVARLARI
FOÇA
17.09.2022 09:00 13:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE FOÇA YENİ BAĞARASI FOÇAKÖY-ADAÇAYI-REYHAN-SEDİR-ŞEBBOY-PİYAN-ÇUHA SOKAKLAR VE CİVARLARI
17.09.2022 14:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE FOÇA İSMETPAŞA MAHALLESİ -MERSİNAKİ CADDESİ BİR KISMI-298,300SOKAKLAR VE CİVARLARI
17.09.2022 16:00 18:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE FOÇA ATATÜRK MAHALLESİ-150,152,170,56,CANDERE SOKAKLAR VE CİVARLARI
KARABAĞLAR
17.09.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VATAN MAHALLESİ,FARUK AKARSU VE POLAT CADDELERİ,9073-9075-9101-9103-9132-9134-9136-9138 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
17.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖREN EGEMEN MAH. ÖREN EGEMEN MAH. TAMAMI VE CIVARLARI
17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU HÜRRIYET, ARMUTLU 85. YIL CUMHURIYET ARMUTLU ŞEHIR MERKEZININ TAMAMI
17.09.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILÜZÜM MAH. ÇINARKÖY MAH. KEMALAPAŞA KIZILÜZÜM KIROVASI. KIZILÜZÜM KÜMEEVLER. ULUCAK KEMALPAŞA CD. MADENALTI MEVKII YOLU. ÇINARKÖY KIROVASI. BEŞPINAR MERKEZI YOLU VE CIVARLARI
17.09.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEKIZEYLÜL MAH.CINAR MAH., ,EŞREF RUMI CAD., KIRAZLI CAD., HOCA AHMET YESEVI CAD., 88,102,5009,88/2,89/1,5002,103/1,96,99 SOKAKLARI VE CIVARLARI
KİRAZ
17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULUDERE MAHALLESI DERE SOKAK, SARISU, BAŞARAN, ÇANAKÇI MAHALLELERIYLE HÜSEYIN BAHÇECI ÖZEL TRAFOSU
17.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULUDERE, AYDOĞDU, ÇÖMLEKÇI, ÇANAKCI, BAŞARAN, SARISU MAHALLERININ TAMAMI VE KARABURÇ MAH. TAŞTEPE SOKAK, ÖZVET SÜT ÜRÜNLERI, ÇÖMLEKÇI KALKINMA KOOP. KIRAZ YEM GIDA VE CIVARLARI
17.09.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI (D KOLU)
17.09.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAHALLESININ TAMAMI, İSTIKLAL MAH. BEYAZIT CADDESI, SULUDERE YOLU, ZIYA GÖKALP CAD. ATATÜRK BULVARI, SABIT ARLI CAD. AKŞAMSETTIN KÜMEEVLERI, MIMAR SINAN KÜMEEVLERI, KIRAZ DEVLET HASTANESI, DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI, YEŞIL KELES AYKANLAR ÖZEL TRAFO, SEVIN PLASTIK ÖZEL TRAFO, ESKI HALILLER YOLU, TAHTA KÖPRÜ MEVKII VE CIVARLARI (ŞEHIR-1)
KONAK
17.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY MAHALLESİ,İŞÇİLER CADDESİ,İZELMAN
17.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGE,FERAHLI,İSMETPAŞA,LALELİ,KÜÇÜKADA,MİMAR SİNAN,UMURBEY,YENİDOĞAN, ZEYTİNLİK MAHALLELERİ,GÜRÇEŞME CADDESİ,1433,3505,3507,3508,3510,3511, 3517,3550,3551 ÇIKMAZI,3552, 3554,3555,3556,3557, 3558,3559 SOKAKLAR VE CİVARI
17.09.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TINAZTEPE MAHALLESİ,644-565-566-643-642-568-648-651-650-636 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
MENEMEN
17.09.2022 09:00 11:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 5120 SOKAK, 5116 SOKAK, 5119 SOKAK,5141 SOKAK, 5118 SOKAK, 5115 SOKAK, VE CIVARLARI
17.09.2022 09:00 11:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAHŞELLİ MAHALLESİ 6306, 6309, 6308 SOKAKLARI VE CİVARLARI
17.09.2022 11:00 13:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ (HIDIRTEPE)TAMAMI VE CİVARLARI
17.09.2022 12:00 15:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YANIKKÖY MAHALLESİ-502 SK.-505 SK.-506 SK. VE CİVARLARI
NARLIDERE
17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAHİLEVLERİ MAHALLESİ,MUSTAFA KEMAL SAHİL BULVARI,STAD, HALK,BAHÇE SOKAKLAR VE CİVARI
TORBALI
17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORUCUK, HELVACI, ORMANKÖY, DAĞTEKKE, DÜVERLIK, ÇAMLICA MAH
17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TÜRKMEN MAHALLESI 6440, 6441, SOKAKLAR ELMELIK MAH TAMAMI YEŞILKÖY İÇMESUYU TR , TRT VERICILERI VE BÖLGEDEKI ÖZEL TR ABONELERI
URLA
17.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK, DENIZLI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR