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Haberler İzmir 320 gram doğan bebek 5 ayda annesine kavuştu

320 gram doğan bebek 5 ayda annesine kavuştu

18.9.2022

320 gram doğan bebek 5 ayda annesine kavuştu

İZMİR'DE 24 haftalıkken 320 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek, 5 ay kuvözde kaldıktan sonra anne ve babasına kavuştu. Balıkesir'de yaşayan Emine Çakır, 6 aylık hamileyken sancıları nedeniyle hastaneye gitti. Çakır, durumunun riskli görülmesi nedeniyle hastaneye sevk edildi. Acilen gerçekleşen doğum sonrası Çakır, 320 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Minik bebek, doğduğu hastaneden tam teşekküllü başka bir hastaneye sevk edildi. Burada 5 ay kuvözde tedavi gören bebek, 2.5 kiloya ulaşarak taburcu edildi. MİNİK bebeğin doktoru Tınaztepe Galen Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Burçin İşcan, "Bu bebek, meslek hayatımda karşılaştığım en düşük doğum ağırlığına sahipti. 5 ay boyunca yoğun bir tedavinin ardından ağırlığı 2.5 kiloya ulaşınca, ailesine teslim ettik" dedi.

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