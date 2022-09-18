‘Bizimle aynı imkana sahip olanlar hizmet etmiyor’

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, AK Parti'nin iktidarda olduğu 20 yıllık süreçte İzmir'e yapılan yatırımlar ile ilgili 'AK İcraatlar İzmir' sergisi düzenledi. Sergi açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi de, ilçe belediyeleri de bizden, hükümetten ne talepleri olmuşsa makul çerçevede hepsi yerine getirilmiştir. İlçe belediyesi çıkıp benim şu işim yapılmadı diyemez. Bu yaptıklarımızı kimsenin başına kaktığımız yok. Hizmet yapmak zorundayız. Ancak bizimle aynı imkana sahip olanların, hatta daha fazla imkanı olanların hizmet etmediği bir ortamda, hizmet edenin öne çıkması, takdir edilmesi çok önemli. Bu anlamda zaman zaman vatandaşlarımıza anlatmakta fayda var" dedi.

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