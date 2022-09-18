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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Pazar

İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Pazar

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu merak edilmeye başlandı. GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 18 Eylül Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

18.09.2022, 09:27

Su ve elektrik kesintileri sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri olacak? İşte detaylar...

İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Pazar

BERGAMA
18.09.2022 09:00 11:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İNKILAP MAHALLESİ ESKİ BELEDİYE-CUMHURİYET MEYDANI VE CİVARLARI
18.09.2022 11:30 14:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TIRMANLAR VE CİVARLARI
18.09.2022 14:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KIRANLI VE CİVARLARI

BORNOVA
18.09.2022 08:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BMC OTO SAN.A.Ş.
18.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NALDÖKEN MAHALLESİ, İNÖNÜ CADDESİ, ANKARA ASFALTI, DMO LOJMANLARI, 1201, 1201/2, 1202, 1206,1207,1211,1226/4,1261,1266/1-2-3-5, 1267/2, 1270, 1270/1, 1271, 1271/1-2-3, 1273 SOKAKLAR İLE DMO, AYLA MISIROĞLU,K.K.K. ATIŞ POLİGON,YORSAN CAM,SINANMIŞLAR METAL,AKÇA MAKİNA, EMİN SAYIN, EGEFİL FİLTRE, İZBETON, ÜÇFAZ ELK.,MAKSAN VE CİVARI,NALDÖKEN, EVKA-3 MAHALLELERİNDE BULUNAN ÖZDEMİRLER OTO, ECEM OTO, ÇETAŞ MOTOR,KASTAŞ,CELAL KİBAROĞLU,BATIÇİM
18.09.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PARK CENTER,BMC OTO SAN
18.09.2022 14:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BMC OPAR SAN.

İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Pazar

KEMALPAŞA
8.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAĞYURDU YENI MAHALLE, 75. YIL CUMHURIYET MAHALLESI BAĞLI OVA BÖLGELERI VE CIVARLARI
18.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAĞYURDU YENI MAHALLE, 85. YIL CUMHURIYET MAHALLESI, ARMUTLU HÜRRIYET, 75. YIL CUMHURIYET MAHALLESI, YIĞITLER MAHALLESI, SARILAR, SINANCILAR MAHALLELERINE BAĞLI OVA BÖLGELERI VE CIVARLARI
18.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA OSB MAH. ULUCAK CUMHURIYET MAH. ULUCAK İSTIKLAL MAH. 26 SK. 9075 SK. GAZI BULVARI VE CIVARLARI

KONAK
18.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FAİKPAŞA,ETİLER,ALTINORDU,İSMET KAPTAN,KOCAKAPI,KUBİLAY,AZİZİYE, ALTINORDU,YENİGÜN, ETİLER,FAİKPAŞA,KUBİLAY, BALLIKUYU,KADİFEKALE, ALİREİS,PAZARYERİ,KOCAKAPI,AKARCALI,MİRALİ MAHALLELERİ,ANAFARTALAR, GAZİLER,HACI ALİ EFENDİ CADDELERİ,575,954,954/1,960,961,962,963, 964,967,968, 981,1011,1029,1041,1043,1044,1045,1045,1047,1056,1062,1063,1064,1068,1093,1095, 1098,1102,1104,1107,1108,1113,1279,1280,1281,1282,1284,1285,1288,1270, 1272,1273,1274,1276,1277, 1278,1279,1280,1292,1293,1296 SOKAKLAR VE CİVARI,MERMEROLUK İŞHANI
18.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAMANLAR,OĞUZLAR,KÜLTÜR,ETİLER,MİMAR SİNAN,ALSANCAK, UMURBEY MAHALLELERİ, SEVKON GAYRİMENKUL,NURİ KÜÇÜK OTEL,ARMİS OTELOTEL,MÜRSEL PAŞA BULV.,ONKOMER ONKOLOJİ,TCDD.3 BÖLGE, TÜRKTELEKOM,SU HASTANESİ, ATAKALP,EVORE İNŞAAT,DÜNYA GÖZ HASTANESİ,TAPU KADASTRO,TAMOTOMATİK OTOPARK,GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Pazar

MENDERES
18.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.

MENEMEN
18.09.2022 08:00 16:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE HAYKIRAN MAHALLESİ-800 SK.-800/1 SK.-800/2 SK.-800/3 SK. VE CİVARLARI

SEFERİHİSAR
18.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI
18.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR, ULAMIŞ, DÜZCE, TURGUT, İHSANIYE, BADEMLER GÖDENCE MAHALLESI, ÇAMTEPE MAHALLESI, GÖLCÜK MAHALLESI, EFEMÇUKURU, PAYAMLI, KAVACIK MAHALLESI, HEKIM KÖY VE KÖYLER CIVARINDAKI ÖZEL TRAFOLAR.

İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Pazar

TİRE
18.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DÜNDARLI MAH-BÜYÜKKÖMÜRCÜ MAH.-KÜÇÜKKÖMÜRCÜ MAH.
18.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKBURUN MAH-DIBEKÇI MAH.ÇERIKÖZÜ MAH.

TORBALI
18.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPKENT MAH NACI TUNCEL CD.1049, 1051, 1053, 1055, 1015, 1026, 5109, 5014, 5119, 5141, 5137, SOKAKLAR FEVZI PAŞA CD.
18.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEDI EYLÜL MAH 5601, 5626, 5630, 5599, 5596, 5616, 5618, SOKAKLAR VE CIVARI
18.09.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEY MAHALLESI TAMAMI

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