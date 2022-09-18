İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Pazar

KEMALPAŞA
8.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAĞYURDU YENI MAHALLE, 75. YIL CUMHURIYET MAHALLESI BAĞLI OVA BÖLGELERI VE CIVARLARI
18.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAĞYURDU YENI MAHALLE, 85. YIL CUMHURIYET MAHALLESI, ARMUTLU HÜRRIYET, 75. YIL CUMHURIYET MAHALLESI, YIĞITLER MAHALLESI, SARILAR, SINANCILAR MAHALLELERINE BAĞLI OVA BÖLGELERI VE CIVARLARI
18.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA OSB MAH. ULUCAK CUMHURIYET MAH. ULUCAK İSTIKLAL MAH. 26 SK. 9075 SK. GAZI BULVARI VE CIVARLARI
KONAK
18.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FAİKPAŞA,ETİLER,ALTINORDU,İSMET KAPTAN,KOCAKAPI,KUBİLAY,AZİZİYE, ALTINORDU,YENİGÜN, ETİLER,FAİKPAŞA,KUBİLAY, BALLIKUYU,KADİFEKALE, ALİREİS,PAZARYERİ,KOCAKAPI,AKARCALI,MİRALİ MAHALLELERİ,ANAFARTALAR, GAZİLER,HACI ALİ EFENDİ CADDELERİ,575,954,954/1,960,961,962,963, 964,967,968, 981,1011,1029,1041,1043,1044,1045,1045,1047,1056,1062,1063,1064,1068,1093,1095, 1098,1102,1104,1107,1108,1113,1279,1280,1281,1282,1284,1285,1288,1270, 1272,1273,1274,1276,1277, 1278,1279,1280,1292,1293,1296 SOKAKLAR VE CİVARI,MERMEROLUK İŞHANI
18.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAMANLAR,OĞUZLAR,KÜLTÜR,ETİLER,MİMAR SİNAN,ALSANCAK, UMURBEY MAHALLELERİ, SEVKON GAYRİMENKUL,NURİ KÜÇÜK OTEL,ARMİS OTELOTEL,MÜRSEL PAŞA BULV.,ONKOMER ONKOLOJİ,TCDD.3 BÖLGE, TÜRKTELEKOM,SU HASTANESİ, ATAKALP,EVORE İNŞAAT,DÜNYA GÖZ HASTANESİ,TAPU KADASTRO,TAMOTOMATİK OTOPARK,GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ