İzmir’den renkli görüntüler! ’Süslü Kadınlar’ 10. kez pedal çevirdi

Bu sene bize Karşıyaka Belediyesi ev sahipliği yapıyor. Açıkçası bu kalabalığı bekliyorduk. Turumuz şu an 32 ülkede ve 200 şehirde eş zamanlı yapılıyor. Yaklaşık 50 bin kadın şu an bisiklete biniyor." ifadelerini kullandı.