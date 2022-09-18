İzmirli doktor karısına karşı koruma kararı aldırdı

İZMİRLİ cerrah, kendisini telefonla tehdit eden eşine karşı koruma kararı aldırdı. Genel Cerrah Opr. Dr. Ö.D, boşanma davası açtığı 15 yıllık eşi İş Güvenliği Uzmanı Ö.D.D'ye, tehdit ve hakaretten 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Metabolik ve Laparoskopil Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ö.D, 'Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle' avukatları Gökhan- Bahar Uluhan aracılığıyla boşanmak için nöbetçi aile mahkemesine dilekçe verdi. Ö.D, müşterek çocukları E.D'nin velayetinin dava boyunca tedbiren ve karar kesinleşince tamamen kendisine verilmesini, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 250 bin lira manevi tazminat talep etti.

İKİ AY YAKLAŞAMAYACAK

AY sonunda ilk duruşması görülecek dava öncesinde Dr. Ö.D, peşine dedektif taktığını, kendisini telefonla tehdit ve taciz ederek hakaretlerde bulunduğunu öne sürdüğü karısına karşı koruma kararı aldırmak üzere, 12. Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Mahkeme, davalı kadının kocasına karşı 'Şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, eşinin konutuna ve işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla veya sair suretle 2 ay rahatsız etmemesine" karar verdi.