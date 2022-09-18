‘Şehir yönetemeyenler ülke yönetmekten bahsediyor’

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan meclisinin 3'ncü oturumunda yaşanan tartışmalar meclis dışına da taşındı. CHP'li meclis üyelerinin önerileri sonrası hazırlanan ve Aliağa'daki çevre kirlilikleri için Bakanlık ile işbirliği yapılması önerisi 16 Eylül'deki meclis oturumunda tartışmalara neden olmuştu.

AK Parti grubu, meclisin böyle bir karar alma hakkı olmadığını belirtirken, CHP grubu ise karar alınabileceğini vurgulamış sonrasında ise önergenin 'tavsiye' niteliğinde kabul edilmesi ve ona göre oylanmasını önermişti. Yaşanan tartışmalar sonrası Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekilleri basın açıklaması düzenledi. Meclis oturumunu yargıya taşıyacaklarını belirten Özgür Hızal, "Bugün bu şehri, bu meclisi yönetmekte ciddi zafiyet gösteren CHP ve ortakları ülkeyi yönetmekten bahsediyor. Sonra da çıkıp demokrasi havariliği içeren sözlerden bahsediyorlar" dedi.