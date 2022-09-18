Servis aracına saldıran teröristlerin saklandıkları Dikili’deki sitenin sakinleri şaşkınlık yaşıyor

Karakaya, teröristlerin 25 gündür sitelerinde olduğunu, ay sonuna kadar kalacaklarını öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"(Erkek olana) Nerelisiniz?' dedim. 'İzmirliyim. Ay sonuna kadar buradayım. Tatile geldik' dedi. Denize gidip geliyorlardı. Arabaları vardı. Pazara bile gittiler. Adam 55-60 yaşlarındaydı, kadın 50 yaşında, kız da 30-35 yaşlarında. Anne, baba ve çocuk gibilerdi. Gece içeride okey oynuyorlardı. Kapıları açıktı. O sesi duyuyordum bahçemde çay kahve içerken. Hiç balkona çıkmıyorlardı. Masalarını hiç dışarı çıkarmadılar. Normal aile olarak tanımlıyorum. Şüphe çeken bir durum olmadı. Çok şaşırdık. Adam sırtında sırt çantası, her gün gidiyor geliyor, ekmek alıyor. Selamlaşmazdı, biz laf atarsak bakardı. Gayet güzel Türkçe konuşuyorlardı."